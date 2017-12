Na Zlínsku ulovili policejní odstřelovači 137 prasat. Střílet budou do ledna

ZLÍN Policejní odstřelovači ulovili v oblasti nákazy africkým morem prasat na Zlínsku 137 divočáků. Do odstřelu prasat se zapojili před zhruba dvěma měsíci. V minulém týdnu ulovili 25 divokých prasat, sdělila ve středu mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Ve vysoce rizikové oblasti nákazy, která je lemovaná ohradníky, se podle odhadů pohybuje ještě několik desítek kusů černé zvěře.



Policisté tak budou v odstřelu pokračovat, jejich zásah je předběžně naplánován do konce ledna příštího roku. „Opakovaně žádáme veřejnost o striktní dodržování zákazu vstupu do míst, kde bude lov probíhat, a to s ohledem na bezpečnost, která je pro nás prioritní,“ uvedla Kropáčová.



Odstřelovači divočáky loví v 18 honitbách. Do terénu vyrážejí především v noci.

K lovu využívají odstřelovací pušky doplněné tlumiči, zařízením pro noční vidění a termovizí. Odklízení zastřelených divočáků mají na starosti veterináři spolu s myslivci a hasiči.

Nasazení policie do boje s africkým morem prasat schválila vláda v září. Nákaza není nebezpečná pro člověka, kromě divočáků však zabíjí i domácí prasata. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých zvířat nalezených v červnu na okraji Zlína. Od té doby byla laboratorními testy choroba potvrzena u téměř 190 uhynulých, ulovených či odchycených zvířat. V polovině července stát nařídil intenzivní lov divokých prasat na celém území ČR, v ohnisku nákazy povolili veterináři jejich odlov v září.