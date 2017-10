Na zpěváka Marilyna Mansona spadla při koncertu část dekorace pódia, jeho stav není známý

NEW YORK Americký rocker Marilyn Manson skončil v sobotu v nemocnici poté, co ho při koncertu v New Yorku zasáhla uvolněná část dekorace. Informovala o tom v neděli agentura AFP. Zprávy o jeho zdravotním stavu zatím nejsou k dispozici.

Podle videa, které na server YouTube nahráli fanoušci, byl právě 48letý Manson uprostřed písně Sweet Dreams, když na něj spadla dekorace v podobě dvou obřích překřížených pistolí.



Marilyn Manson, jehož pravé jméno je Brian Warner, postavil od 90. let minulého století svou kariéru na image rockového antikrista. Nehoda se stala jen několik dní poté, co vyšlo jeho desáté album Heaven Upside Down.