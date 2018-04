‚Nač tajit cenu OKD?‘ Obžalovaní exmanažeři zaútočili na žalobce

PRAHA Cenu, za níž stát prodal podíl v důlní společnosti OKD, vyjednávali ministři Bohuslav Sobotka a Milan Urban. Co bychom ze zatajení informací měli? Obžalovaní exmanažeři Fondu národního majetku zaútočili na žalobce i politiky.

Předposlední stání v kauze čtrnáct let staré privatizace, která se ocitla u soudu, nabídlo systematické ostřelování konstrukce obžaloby. „Ze závěrečné řeči státního zástupce čiší snaha dostat někoho před soud a exemplárně ho potrestat,“ prohlásil včera Jaroslav Škurek, bývalý člen výkonného výboru Fondu národního majetku (FNM). Ten spolu s Pavlem Kutou čelí obžalobě za porušování povinností při správě cizího majetku. Jejich jednáním měla při prodeji minoritního balíku akcií vzniknout státu škoda 5,7 miliardy, které po nich chce žalobce Tomáš Černý z Vrchního státního zastupitelství, aby zaplatili. S ohledem na to, že od spáchání zločinu, uplynula řada let, navrhl Černý podmíněné tresty ve výši dva a půl roku.



Třetím obžalovaným je pak soudní znalec Rudolf Doucha, jehož znalecký ústav Vox Consult zpracoval posudek, v němž stanovil cenu za balík akcií v držení státu ve výši dvou miliard korun. Nakonec ho ale vláda Stanislava Grosse v září 2004 prodala společnosti Karbon Invest za více než dvojnásobek. Ale podle policejního posudku, o který se opírá obžaloba byla skutečná cena skoro deset miliard korun.

Už přespříští pondělí předsedkyně soudního senátu Iva Fialová vynese v ostře sledovaném procesu verdikt. Tedy po téměř třech letech od startu líčení.

Obžalovaní vinu opakovaně odmítli. Opírají se především o písemné materiály a především pak o jednání vlády z března 2004, kdy se ministři usnesli prodat OKD poprvé. Obžaloba přitom klade vinu za chybný postup znalci a exmanažerům FNM. Jenže ti naopak vyzdvihují roli ministerstva financí a jeho tehdejšího šéfa Sobotku.