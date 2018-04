NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Meziobecní spolupráce se v posledních letech stále více rozvíjí a stává se nedílnou součástí obecní správy. Sám v tom vidím skvělou příležitost, jak si s ostatními starosty vyměnit nejen zkušenosti, ale v některých případech můžeme spojit své síly dohromady a uspořádat nějaký projekt společně. Protože víc hlav víc ví.

Naše město spadá do ORP (obec s rozšířenou působností) Náchod, která čítá celkem 36 obcí. Patříme mezi pátý plošně největší obvod v rámci Královéhradeckého kraje. ORP Náchod se pak dále dělí na devět dobrovolných svazků obcí, které spolupracují na další úrovni. Co bych ale z meziobecní spolupráce, které se Náchod účastní, vyzdvihnul, je určitě Místní akční skupina Stolové hory. Jedná se o společenství občanů, které zastupuje různé subjekty, od obyvatel, po podniky, obce a neziskové organizace. Místní akční skupina Stolové hory (MAS) si klade za cíl hlavně zlepšit kvalitu života občanů a také životního prostředí v místních venkovských oblastech.

Toto společenství zahrnuje tři mikroregiony – Náchodsko, Hronovsko a Poličku. A proč má název zrovna Stolové hory? Ten vznikl s přihlédnutím k tomu, že právě stolové hory se svými typickými skalními městy jsou charakteristické pro celé toto území. Celkem sem spadá 14 obcí. Například v Náchodě jsme díky MAS Stolové hory v minulých dvou letech měli akční plán rozvoje vzdělávaní. Ten byl zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání a do projektu byly zapojeny všechny mateřské a základní školy z ORP Náchod.

Díky MAS Stolové hory jsou taky naši občané schopní dosáhnout na různé dotace. Například ve výběrových řízeních uspěly dva projekty Déčka Náchod, a to na příměstské tábory a družina v celkové hodnotě více než 2,5 milionu korun. V programu zaměstnanosti by pak měli být podpoření dva obyvatelé Náchoda částkou více než tři miliony korun, které půjdou na výuku angličtiny a na výuku finanční gramotnosti. A to by se nikdy nestalo, nebýt takových programů, jakým MAS Stolové hory je.