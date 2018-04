Lidé cestující za prací, nám blokují parkovací místa

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Není to asi žádným překvapením. Česká republika se v posledních několika měsících potýká, téměř až s problémem, nízké nezaměstnanosti. Situace dospěla do takového bodu, kdy v některých krajích dokonce přebývá počet pracovních nabídek nad počtem nezaměstnaných, což platí i pro náš kraj.

Nesmírně mě těší, že poslední čtyři roky sociálnědemokratické vlády dokázaly naši ekonomiku tak podpořit, že jsme se dostali do situace, kdy každý kdo chce, může opravdu pracovat. Není totiž nic horšího, než neustále chození z pohovoru na pohovor.

Přímo v náchodském okrese bylo v březnu bez práce 3,1 procent obyvatel, což je sice nejvíc v kraji, ale pořád se pohybujeme pod celorepublikovým průměrem, který je 3,5 procenta. Výše uvedená čísla, myslím, vystihují aktuální situaci v kraji, který nemá nouzi o práci, jako spíš o zaměstnance.

To s sebou ale bohužel nese i jisté komplikace, které mají dopad na obyvatele Náchoda. Na sousedním Rychnovsku, kde sídlí závod Škody Auto v Kvasinách, bylo totiž v březnu volných 1 681 míst a bez práce jen 709 lidí. Co nás náchodské ve spojení s Kvasinami trochu trápí, jsou pracovníci, kteří tam dojíždějí za prací. Ti totiž přijíždějí brzy ráno, každý ve svém autě, které zaparkují u nás v Náchodě, přesednou si ve skupinách do jednoho a tím pokračují v rámci úspor do fabriky. Nemám nic proti dojíždění za prací, ale současná praxe nám ve městě způsobuje alarmující nedostatek parkovacích míst pro místní, protože auta tu blokují volná parkovací místa po celou pracovní dobu. Můžete namítnout – „taková drobnost“.

Ale ona to drobnost není, kvalitu života v našem městě určují stovky drobnějších věcí a nemít možnost normálně zaparkovat je věc nepříjemná. A hlavně, proč by Náchoďáci měli doplácet na parkovací pohodlnost přespolních, kteří si z našeho města dělají levné parkoviště. Musíme tedy najít funkční řešení, které vrátí našim občanům výhodu pohodlného parkování. A rovnou říkám: žádné zpoplatňování pro naše občany nehrozí. To jsme si udrželi, na rozdíl od jiných měst, zdarma a udržíme ho i nadále.