V Bělovsi si připomene bitvu z konce války

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) S koncem druhé světové války a Náchodem se pojí příběh družiny sovětských tankistů, kteří 9. května směřovali z Polska k Náchodu, aby s místními oslavili konec války. Tou dobou ale ještě nevěděli, co je čeká.

U běloveské celnice je totiž náhle přepadla kolona německých stíhačů tanků spolu s jednotkami SS. Němci byli proti Sovětům v přesile. Ti totiž měli jen automaty a ruční granáty. I přes veškeré své snahy tak všech 32 rudoarmějců z 291. gatčinské divize padlo při boji za obnovu svobody Náchoda a spolu s nimi i několik obyvatel města. A právě jejich památku si každoročně připomínáme na staroměstském hřbitově položením věnců u památníku Rudé armády.

Letošní připomínková akce se uskuteční 8. května v 9.30 hodin u pomníku rudoarmějců na staroměstském hřbitově, kde jsou všichni padlí pohřbeni. Poté se přesuneme k pamětní desce kapitána Jaroše na Masarykovo náměstí a k pamětní desce obětí nacismu v Hrašeho ulici. Bitvu z 9. května 1945 si připomeneme také přímo na místě, tedy u bývalé celnice v Bělovsi. Pietní akt pak zakončíme v sousedství, u pomníku padlých ve světových válkách u fotbalového hřiště v Bělovsi.

Rád bych tímto všechny pozval, aby se s námi akce zúčastnili. Sejdeme se v 9.15 hodin na hřbitově, u horní brány vlevo a budeme pak společně pokračovat dále. Je to sice už 73 let od konce války, to ale neznamená, že bychom na hrdiny její doby měli zapomínat.