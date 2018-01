Zmizí konečně náchodský brownfield?

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) A je to tady, rok 2018. Podle všeho bude, alespoň podle historických událostí, jejichž letopočet končil osmičkou, rokem velkých okamžiků. Letos si připomeneme 670 let od založení první univerzity v zemích za Alpami - Karlovy Univerzity, oslavíme 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, ale vzpomeneme si také na události února 1948 nebo srpna roku 1968. Není tedy divu, že mnozí z nás očekávají od letošního roku velké věci. I my v Náchodě máme pro rok 2018 plány když ne světové, tak alespoň pořádně velké.

A začnu jedním konkrétním problémem, který naše město trápí několik let. Všechno to začalo, když v roce 2006 zkrachovala Tepna Náchod. Tehdejší budovy bývalé textilky získal developer, který si dal za cíl vybudovat zde obchodní centrum Tepna. Jenže od té doby, kdy začaly být v roce 2013 objekty bývalé výroby bourány, se nezměnilo nic a my tak dnes a denně vidíme v Náchodě jen prázdnou plochu, ze které všichni cítíme bezútěšnost celé situace. Chtěl bych vám proto všem říci, že na městě o Tepně vytrvale jednáme a snažíme se najít řešení. V současné době jsme v jednání o odklizení sutin, které hyzdí celou plochu a tím i celé okolí. Pevně věřím, že když se začne na této ploše něco dělat, rozhýbou se i další činnosti.

Dalším projektem, který se po dlouhých odkladech snad také dá do pohybu, je modernizace náchodské nemocnice. Pokud všechno půjde podle plánu, mohly by již na jaře vyjet na stavbu první bagry. V plánu máme vystavět dva nové nemocniční objekty, ale vzniknou i nadzemní a podzemní koridory, které budou budovy nemocnice spojovat.

Když jsem do úřadu starosty před sedmi lety nastupoval, dal jsem si za cíl změnit několik věcí: opravit silnice, zbudovat obchvat, udělat autobusový terminál, znovuobnovit náchodské lázeňství a udělat něco s prostorem Tepny. Tím víc mě těší, když vidím, že všechny tyto věci, pokud už nejsou dokončené, jsou alespoň v pohybu.

Vraťme se ale zpátky k těm osmičkám a co nám mohou přinést v tomto roce. Letos je velký volební rok. Již zítra se otevřou volební místnosti k prvnímu kolu volby nového prezidenta České republiky. Ať již zvítězí kdokoli, bude nám vítěz prezidentských voleb určovat příští směřování naší země. Volte proto podle svého nejlepšího vědomí a s rozumem. Na podzim se pak chystají volby komunální, tedy do zastupitelstev měst a obcí. Ačkoli se nemusí zdát, že jde o volby takového významu, jako jsou volby prezidentské, v mých očích jsou minimálně stejně důležité. Jedná se totiž o volbu toho, kdo bude pracovat pro vás přímo a viditelně v místě vašeho domova. Jedná se o volbu toho, kdo vám pomůže k opravě chodníku, či výstavbě parku pro vás a vaše děti. Velké osmičky tedy mohou přinést nemalé změny pro nás všechny, a to na všech úrovních.

Přeji vám krásný nový rok.