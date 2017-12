Zvonkohra změnila noty a hraje koledy

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Konec roku se nám pomalu blíží a spolu s ním přišly také nejoblíbenější svátky v roce, Vánoce. Je to jen pár dní, co jsme u nás v Náchodě rozsvítili za přítomnosti stovek občanů náš vánoční strom, douglasku tisolistou. Ta pochází z ulice Svobody, kde jej před lety vysadily rodina Sedláčkových a rodina Zítkových.

Vánoce jsou pro nás pro všechny hlavně svátkem, kdy se setkáváme s rodinami, obecně řečeno také, svátky klidu a míru. Jsem rád, že se nám podařilo ten klid ve městě zajistit hlavně v oblasti dopravy. Oprava průtahu byla pro většinu Náchoďáků nepříjemnou komplikací po velkou část roku. Ta naštěstí 16. listopadu skončila a nepříjemné objížďky jsou u konce. S malou nadsázkou bych i řekl, že oprava průtahu se stala součástí vánoční výzdoby města. V Pražské ulici jsme totiž investovali jako město nejen do opravy chodníků a veřejného osvětlení, ale také 1,3 milionu korun do nového vánočního osvětlení, které teď celou ulici příjemně prosvětluje ve večerních hodinách. A to si myslím, k Vánocům tak nějak patří.

V té části roku, kdy se nepříjemně brzy stmívá, zdobíme naše okna i ulice nespočtem světel a barevných světélek, abychom zahnali chmury, které občas dlouhá tma s sebou přinese. Letos je to také rok od slavnostního odhalení náchodské zvonkohry na Karlově náměstí, kterou jsme se rozhodli přestrojit do vánočního hávu, a všichni si tak mohou vychutnávat adventní čas za zvuku koled. V adventním čase totiž zvonkohra změní své pomyslné noty a bude hrát vánoční koledy. Díky tomu si třeba v pět hodin můžete užít „Rolničky“ a poslední koledou dne je v osm hodin „Štědrej večer nastal“.

Ještě jednou bych všem moc chtěl poděkovat za trpělivost při opravě průtahu, bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Nádraží už máme v novém, autobusový terminál stojí a dalším krokem je obchvat, na kterém se pracuje. Pevně věřím, že už jste všichni poctivě napsali Ježíškovi o nějaký ten dárek. Osobně už jsem mu psal, tak snad mi opravdu donese ještě krásnější Náchod plný spokojených lidí. To bych si totiž pod stromeček opravdu přál.