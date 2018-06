Naděje pro Pána času. Téměř sto ztracených dílů seriálu má být mezi sběrateli

LONDÝN Archivář Paul Vanezis věří, že je na stopě 97 ztraceným dílům seriálu Pán času (Doctor Who) z produkce britské BBC. Podle Vanezise mají epizody v rukách soukromí sběratelé a jsou ochotni se o ně podělit. Seriál Pán času je světovým unikátem v počtu ztracených epizod.

V šedesátých a sedmdesátých letech se často stávalo, že televize BBC přehrávala videonahrávky. Dělala to tak kvůli nedostatku materiálu, vysílacím právům a domnělé malé životnosti televizních děl. „Tenkrát všechny televizní projekty viděli jako něco, co bylo odvysíláno, viděno diváky a pak zapomenuto,“ vysvětlil v rozhovoru v roce 2016 Adam Lee, současný archivář televize BBC.

V době, kdy BBC přešla na barvené vysílání, byly staré kazety s černobílým záznamem vnímány jako zbytečnost. Během „čistky“ se ztratily všechny epizody původních šesti sérií kultovního seriálu Pán času (Doctor Who). Řada se jich nalezla, ale po 97 epizodách z celkových 253 epizod, které televize natočila, se stále pátrá. Existují ale možná jako videokopie původního vysílání. Právě rozsahem ztrát je však seriál Doctor Who světovým unikátem.

To, že některé epizody tohoto seriálu viděli lidé poprvé a naposledy před více než padesáti lety, by se teď mohlo změnit. Paul Vanezis, archivář seriálu Pán času, věří, že zbylé epizody stále existují. Prozradil to v rozhovoru pro deník Daily Mirror. Mají je mít v rukách soukromí sběratelé a podle Vanezise, který některé z nich oslovil, je možné, že se záznamy brzy dostanou na veřejnost.

Část se našla v Africe

Seriál Pán času má oddanou fanouškovskou komunitu a řada členů bere pátrání po ztracených epizodách jako vlastní poslání. Velký průlom nastal již v roce 2013, kdy fanoušci našli záznam 106 epizod v africké Etiopii. Šlo o kopie, které etiopská televizní společnost od BBC v šedesátých letech koupila a později na ně zapomněla.

Svatým grálem hledačů je epizoda Desátá planeta (The Tenth Planet). Ta totiž zobrazuje přeměnu prvního seriálového Pána časů (William Hartnell) na toho druhého (Patrick Throughton). Právě přeměna v přímém přenosu, provedená vynikající trikovou kamerou, fanoušky tenkrát ohromila a epizoda je dodnes vnímána jako revoluční. Z celého dílu se zachoval ale jen několikasekundový záznam a to jen díky tomu, že byl uveden v rámci jiného televizního pořadu. Podle Vanezise má právě tuto epizodu jeden ze sběratelů, což by určitě potěšilo fanoušky po celém světě.