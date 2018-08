Nahá pod peřinou. Spisovatel nalezl ‚bájnou‘ scénu Marilyn Monroeové z posledního filmu

LOS ANGELES Spisovatel Charles Casillo objevil téměř legendami opředenou vystřiženou scénu ze snímku Mustangové (Misfits, 1961). Šlo o poslední film Marilyn Monroeové a ve zmíněné scéně se herečka objevila nahá po boku herce Clarka Gablea. Šlo o poslední role obou herců. Nález je o to zajímavější, že by šlo o nejstarší dochovanou nahou scénu ve zvukovém hollywoodském filmu.

Snímek Mustangové má v historii kinematografie poněkud zvláštní status. Jde o poslední kompletní roli Marilyn Monroeové před její smrtí (úplně poslední film Something´s Got to Give nestihla dokončit. Natočila pro něj ale velmi slavnou erotickou scénu u bazénu). Úplnou náhodou šlo také o poslední roli Clarka Gablea, hollywoodského playboye a miláčka žen, který zemřel na infarkt pouhých deset dní po konci natáčení. Scénář snímku Mustangové napsal Arthur Miller, tehdejší manžel Marilyn Monroeové. Své ženě vymyslel přímo na tělo roli Roslyn Taberové, rozvedené ženy, která nové zalíbení našla v bezstarostném kovbojovi Gayi Langlandovi (Clark Gable).

O filmu se také často mluví díky domnělé nahé scéně, která se v něm měla vyskytovat, ale na naléhání režiséra měla být zničena. Podle nových informací ale nešlo v tomto případě jen o fámu. Charles Casillo v rámci své práce na připravované biografii Marylin Monroeové (Marilyn Monroe: Soukromý život veřejné ikony) mluvil s producentem Curticem Taylorem, synem producenta Mustangů Franka Taylora. Ten mu prozradil, že nahá scéna nikdy zničena nebyla a že ji po otcově smrti 1999 schovává na pásce zamčenou ve skříni.

Ve zmíněné scéně dojde Clark Gable k posteli a strhne z Marilyn Monroeové peřinu, čímž odhalí celé její nahé tělo. Kdyby se tato scéna nakonec do filmu dostala, tak by šlo o první nahou hollywoodskou scénu v éře zvukového filmu. Režisér John Huston (Noc s leguánem, Africká královna) scénu považoval za zbytečnou a rozhodl o jejím vystřižení. Je také možné, že ho k rozhodnutí přiměla tehdejší přísná cenzura.

Zatím není jasné, co se scénou bude a zda se do Mustangů někdy vrátí. Je zde i etická otázka. Magazín Vanity Fair píše: „Co by se mělo se scénou udělat, kromě toho, že je zde stále možnost nechat ji zamčenou? Ukázky z Casillovy knihy podrobně popisují, že si Marilyn Monroeová zakusila mnoho sexuálních zneužívání a toxických vztahů s muži, kteří se ji chtěli zmocnit. Kniha obsahuje řadu šokujících detailů, včetně jedné anekdoty, kterou měl lidem vyprávět režisér Orson Welles. Ta byla o muži, který k Marilyn přišel na jednom honosném večírku a bez varování ji roztrhl blůzu, aby všem ukázal její ňadra.“