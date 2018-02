Napadení muslimky v Praze 6 nemělo náboženský ani rasový podtext, rozhodl úřad

PRAHA Městský úřad Prahy 6 rozhodl, že červencové napadení muslimky ženou u koupaliště Divoká Šárka nebylo rasově ani nábožensky motivované. Případ tak úředníci posoudili jako přestupek proti občanskému soužití. Trest není veřejný, žena se proti němu může odvolat.

K incidentu došlo loni 21. července. Dvojice česky mluvících muslimek v hidžábu se tehdy společně se třinácti dětmi vydala na výlet do pražské Divoké Šárky. Jejich přítomnost v tradičním muslimském oděvu ovšem upoutala pozornost kolemjdoucí, která si je u místního koupaliště začala fotit. Na výzvu, aby toho nechala, reagovala slovním a fyzickým napadením.

„Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat. Že jsme bubáci a ať táhneme do p**ele a a ať se neopovažujeme jít na koupaliště,“ citovala po události slova jedné z muslimek platforma Proti projevům nenávisti. „Poté moji kamarádce dala pěstí a kopla do ní.“

Kvůli možnému projevu náboženské nesnášenlivosti řešila případ od počátku pražská policie. Posoudila jej jako přestupek a postoupila ho k vyřešení městskému úřadu v Praze 6, který nyní rozhodl.

Pokuta v řádu tisíců

„Správní orgán v posuzovaném jednání neshledal žádný rasový nebo náboženský podtext, jednání tedy posoudil jako přestupek proti občanskému soužití,“ informoval server Lidovky.cz mluvčí radnice Ondřej Šrámek.

Jaký trest ženu stihl, zatím úřad nechce zveřejnit, rozhodnutí totiž není pravomocné. Ženě momentálně běží patnáctidenní lhůta, během níž se může odvolat. Ze zákona lze přestupek takového typu postihnout v krajních případech finančních pokutou až 20 tisíc korun. Obvykle se ovšem postih pohybuje v řádech tisíců.

S právní kvalifikací případu již dříve vyjádřila nesouhlas Klára Kalibová, právnička a ředitelka organizace In Iustitia, jež se zabývá násilím z nenávisti. Nadávky na veřejnosti z rasových nebo náboženských důvodů jsou podle ní trestným činem.

„Myslím si, že by tam mělo dojít k intenzivnějšímu zkoumání motivace toho útoku,“ uvedla loni v létě Kalibová. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan reagoval, že policisté případ prošetřili důkladně.