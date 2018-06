‚Jsem zklamaná.’ Poslanec, který zablokoval zákon o focení rozkroku pod sukní, to schytal i od Mayové

LONDÝN Sir Christopher Chope, poslanec britského parlamentu zablokoval svým výkřikem „námitka“ proceduru přijímání zákona, který měl až dvěma roky trestat pořizování fotek rozkroků pod sukněmi žen. Následně sklidil bouři nejen od přítomných kolegů, zklamaná byla i šéfka jeho strany a britská premiérka Theresa Mayová.

Poté, co se Chope rozhodl přijímání zákonné normy zablokovat, se na jeho hlavu sesypaly rozzuřené výtky ostatních poslanců. Podle parlamentních pravidel totiž celé legislativní kolečko zákona bude muset začít znovu, vysvětlit server Daily Mail.

Poslanci dolní komory britského parlamentu označili svého kolegu za „naprosto hanebného člověka“, někteří ho osočili, že nahrává těm, kteří fotky z pod sukní pořizují. Podle těch je Chope „odporný“. Někteří dokonce volali po tom, aby mu byl odebrán jeho rytířský titul.

Na Twitteru reagovala na fiasko zákona i britská premiérka Theresa Mayová. „Upskirting (focení ženského rozkroku z pod sukně - pozn. red.) je invaze do soukromí, která zanechává oběti degradované a zarmoucené. Jsem zklamaná, že zákon v Poslanecké sněnovně neprošel. Chci normu vidět projít parlamentem i s podporou vlády - a to brzy,“ napsala na svém Twitteru Mayová.

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill didn't make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament - with government support - soon.