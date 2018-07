Národní muzeum mění tvář. Nabídne 80 tisíc předmětů včetně legendárního plejtváka

Nové stálé expozice Národního muzea Příroda: Tématem je Svět nerostů a Česká okna do pravěku. Unikátním exponátem je kost Burianosaura, zatím jediného dinosaura nalezeného na českém území, či téměř 80 kg těžký železný meteorit Campo De Cielo.

Zázraky evoluce: Zoologická expozice o bezobratlých, rybách, ptácích i savcích. Tématem je pohyb jako základní projev života. K vidění bude třeba unikátní dvoumetrový model kudlanky nábožné.

20. století: Představí významné události a osobnosti, ale také osudy obyčejných lidí od počátku první republiky po 21. století. Návštěvníci uvidí například pero z podpisu kapitulace německých vojsk v Praze po roce 1945.

Dětské muzeum: Nabídne volnočasový prostor kombinující metodu interakce s autentickými sbírkovými předměty. Tématy budou Prvohorní moře, Lovci mamutů, Středověk a Objevování tajemství přírody. Spojovací chodba: Multimediální prostor s vizuálním a zvukovým působením na návštěvníka. Tématy budou: Dějiny mezi léty 1918 až 2018 v prostoru Václavského náměstí a Architektonický vývoj prostoru Václavského náměstí od konce 19. do konce 21. století. Dějiny: Představí vývoj českých zemí od 9. století do první světové války. K vidění bude třeba horoskop Albrechta z Valdštejna nebo pohřební štít Petra Voka. Lidé: Celek propojující témata antropologie a archeologie. Návštěvníci zhlédnou například Travertinový výlitek mozkovny neandrtálce z Gánovců u Popradu. Klenotnice a mincovní kabinet: Prezentace řemeslné práce z drahých kamenů a vzácných kovů a numismatická expozice, která představí platidla od pravěku až do současnosti. K vidění bude novorenesanční diadém Emy Destinové nebo 5 haléř 1924 – nejvzácnější tuzemská mince 20. století.