Naši dětští i dospělí hackeři zlepší dopravu v Praze, říká inovátor Tomáš Studeník

Tomáš Studeník pořádá už potřetí největší hackaton CEE Hacks v Česku. Letos do Prahy na začátek dubna pozval programovat i děti. Na rozdíl od dospělých hackerů z řad nejen studenta z celého světa budou programovat jen chvíli. Obě skupiny ale mají jeden společný cíl: zlepšit dopravu v hlavním městě a s ní spojené problémy, jako je ovzduší, hluk nebo nuda při dlouhých cestách autem. Ty vzrostlejší programátory však čeká bezesný víkend.

V minulosti se prý ukázalo, že člověk dokáže lépe a soustředěně pracovat na jednom úkolu, když se nenechá rušit ani spánkem. Proč je správné organizovat podobnou akci i v Praze a co to může metropoli vrátit? To nám prozradil přímo její pořadatel.



Lidovky.cz: Jak se vůbec zrodil nápad na uspořádání Hackathonu?

Kamarád studoval na univerzitě v Cambridge a před dvěma lety mi pověděl o bizarní akci, kterou tam organizoval. Do budovy obilné burzy se sjelo na tři sta programátorů, kteří se tam na dvacet čtyři hodin zavřeli, aby naprogramovali nějakou zajímavou aplikaci. Účastníci se před tím neznali, jeden studoval umělou inteligenci, druhý rozuměl počítačové analýze textu a třetí sociálním sítím. Na místě se dali dohromady a šup, po jednom dni ťukání do klávesnice se narodila aplikace, která předpovídá volební výsledky podle toho, co člověk sdílí na Facebooku. Jel jsem se tam jako mentor se podívat a nadchla mě neuvěřitelná kreativní energie, kterou jsem díky koncentraci mladých ajťáků do jednoho místa zažil. Řekl jsem si, proč to nezkusit v Praze?

Tomáš Studeník Koncem roku 2014 začal v Praze pořádat FuckUp Nights (www.fuckupnights.cz), večery, na kterých se mluví veřejně o neúspěchu v byznyse i životě. Zatím jich Tomáš uspořádal přes čtyřicet po celé České Republice před více než desíti tisíci mladými lidmi. Tomáš také pomáhá městům a průmyslovým korporacím inovovat prostřednictvím hackathonů CEE Hacks (www.ceehacks.com), kam se dvakrát ročně sjíždějí nejtalentovanější programátorské a technické mozky z celého světa. Během čtyřiceti osmi hodin vznikají nápady, jak s využitím dat, umělé inteligence a digitálních technologií zlepšit dopravu, energetiku a zdraví lidí a měst. Dalším Tomášovým projektem jsou digitální náhrobky (www.zivotpozivote.cz), které využívají chytré telefony a internet pro lepší vzpomínání na zesnulé a citlivě doplňují analogové kamenné náhrobky. Posledním počinem je založení církve smíchu (www.nebojsesmat.cz) jako reakce na státem podporovaný zákaz úsměvu na občanských průkazech. Každý má právo mít na svých dokladech fotku s přirozeným výrazem a nemůže být nucen byrokraty tvářit se jako mrtvola. Tomáš vystudoval marketing na University of Liverpool, v současnosti studuje inovace na INSEAD ve Francii a Judge Business School na Cambridge University ve Velké Británii. Tomáš je ženatý, má čtyři děti a miluje vaření.



Lidovky.cz: Kolik ročníků už máte za sebou a jaké zajímavé nápady z nich vzešly?

V Praze začátkem dubna organizujeme již třetí ročník CEE Hacks hackathonů, kam zveme studenty, inženýry, designery a vývojáře z celého světa. Děláme to těžší než na Cambridgské univerzitě. Náš programátorský maraton trvá totiž celých 48 hodin. Na místě budeme mít nekonečnou zásobu energetických nápojů a tyčinek stejně jako lékařský dohled. Z minulých hackathonů po náročných dvou dnech vzešly nápady od senzorických skel v autobusech, na které se dá kreslit prsty, přes okapy, kde padající voda vyrábí elektřinu až po dobíjení elektrických aut napřímo jedno z druhého. Vítězný nápad předchozího Smart Mobility Hackathonu Prague 2017 zrychlení nástupu cestujících do vozů metra „Pralinka“ se bude jako pilot zavádět v pražském metru. Světelná signalizace bude Pražany navádět do nejméně obsazených vagonů a ušetříme tak až tři sekundy v jedné zastávce.

Lidovky.cz: V čem vlastně tkví úspěch hackathonů? Proč právě na nich často vznikají inovace?

Hackathony jsou jednou z metod radikálních inovací. Nekonají se v laboratořích ani korporátních zasedačkách, neúčastní se jich „zaměstnanci roku“. Jsou otevřené všem, koho daná problematika zajímá, především mladé lidi. Zveme studenty z nejlepších univerzit a startupery, co radši stráví víkend přemýšlením o velkých problémech lidstva než sledováním seriálů či popíjením po hospodách. Samozřejmě kromě možnosti vyřešit palčivé problémy měst jako doprava, energetika nebo zdraví obyvatel nabízíme také finanční motivaci, letos si nejlépe hodnocený tým může odnést půl milionu korun a smlouvu o spolupráci s partnery jako ŠKODA AUTO DigiLab, ČEZ ESCO, EY, Eurowag nebo České dráhy.

Lidovky.cz: Kolik máte letos přihlášených týmů a odkud?

Přihlásilo se nám 41 trojčlenných týmů a 38 jednotlivců, kteří vytvoří týmy až na místě. Vedle České republiky se nejvíce účastníků přihlásilo z Německa, Indie, Polska, Francie a Velké Británie.

Lidovky.cz: Letos je tématem mobilita. Proč právě tohle téma?Mobilita, to je krevní oběh měst. Praha trpí zácpami, vysokými imisemi, hlukem, stresem a tyto problémy doposud nemají jednoduchá řešení. Hackathon má za úkol přijít s funkčními prototypy řešení těchto neduhů a pomoci tak světovým metropolím zvýšit kvalitu života svých obyvatel.

Lidovky.cz: Které konkrétní problémy a výzvy tedy na soutěžící čekají?

Budeme řešit samořiditelná auta, elektromobily, alternativní dopravní prostředky, navigaci a lepší využití dopravních dat. A také jak navrhnout auto, aby se v něm líbilo dětem.

Lidovky.cz: Týmy nebudou 48 hodin spát a budou se věnovat jen práci. Můžou s takovým spánkovým deficitem ještě něco vymýšlet?

V minulosti se ukázalo, že ano. Část účastníků navíc zvolila taktiku pravidelného spánku. V místě konání hackathonu máme spací místnost, kde hackeři v noci odpočívají.

Lidovky.cz: Stalo se někdy, že by někdo z účastníků nevydržel? Odstoupil nebo prostě usnul?

Všichni to nakonec zvládli. Ale museli jsme zavést noční svačinky, kdy jsme o půlnoci rozdávali banány, čokoládové tyčinky a chipsy. Mozek spotřebovává dvacet procent veškeré tělesné energie, u hackerů na hackathonu bych to viděl spíš na sedmdesát procent.

Lidovky.cz: Letos budou vůbec poprvé vymýšlet invoace v dopravě i děti. Jak vás to napadlo a jaké máte očekávání?

Napadlo mě to, když si moje děti zase v autě stěžovaly, že se nudí. Tak proč je nepozvat, ať si sami vymyslí, co by mělo auto dělat? Podařilo se nám sehnat špičkové malé inovátory z PORGu a průmyslovky v Jihlavě, tak jsem zvědav, jak se utkají s protřelými hackery. Jednáme také o účasti nejmladšího, teprve dvanáctiletého mentora.

Lidovky.cz: O co se vlastně hraje?

Hrajeme o 500 000 korun a řadu dalších partnerských cen včetně pronájmu elektromobilu, účast v akceleračním programu nebo o čerpací karty.

Lidovky.cz: Je tedy reálné, že se některé z nápadů skutečně podaří realizovat?

Věříme, že aspoň polovina nápadů, které vzniknou, se brzy objeví venku a zlepší dopravu nejen v Praze, ale i jinde na světě.