Návrat českých komunistů k moci je smutný, reagují zahraniční agentury a politici

Brusel Je smutné, že se komunisté dostávají zpátky k politickým pozicím. Na noční vyslovení důvěry české menšinové vládě podporované KSČM tak ve čtvrtek reagoval předseda největší politické skupiny v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber. Získání vlivu českých komunistů na vládu se věnují i tiskové agentury a evropský tisk.

„Je velmi smutné, že se komunisté poprvé od roku 1989 dostávají zpátky k rozhodujícím politickým pozicím. Odpovědná je za to nová vláda. Žádáme premiéra Babiše, aby vnesl do tohoto politického kroku transparentnost a řekl veřejnosti, co za to komunisté dostanou,“ řekl Weber, kterého například server Politico označuje za nejvlivnějšího europoslance.



Na získání důvěry Babišovy vlády reagovaly ve čtvrtek ráno také světové tiskové agentury a tisk. Například agentura AFP píše, že jde o první českou vládu s podporou komunistů od pádu železné opony v roce 1989 a připomíná, že Babiš čelí obviněním z dotačního podvodu.

KSČM je podle AFP otevřeně proruskou stranou a proti NATO a podporu vládě poskytla „výměnou za posty ve veřejných podnicích“.

Agentur Reuters k tomu poznamenala, že Babiš některé požadavky komunistů odmítl a podle agentury AP je dohoda mezi Babišem a komunisty „příliš nejasná na to, aby poskytla jasnou představu o budoucím vlivu komunistů na vládu“.

Server britského deníku The Guardian se věnuje vyslovení důvěry vládě v rozsáhlém článku s titulkem „Čeští komunisté se vrací k vládě jako zprostředkovatelé moci“. „Ačkoli strana formálně zůstane mimo koalici, dohoda znamená návrat jejího vlivu a odpovědnosti poprvé od sametové revoluce z roku 1989, která ukončila 41letou vládu komunistů v bývalém Československu,“ napsal The Guardian.