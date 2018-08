Návrat do budoucnosti a fotečka k tomu. Herci z oblíbeného filmu se sešli po 33 letech

BOSTON Americký herec Michael J. Fox, představitel Martyho z filmové ságy Zpátky do budoucnosti, sdílel na svém Instagramovém profilu fotku herců z filmu po téměř 33 letech. Herci spolu údajně probírali možnost čtvrtého filmu.

Naskočte do DeLoreanu a nechte se převézt 33 let do budoucnosti. Marty McFly (Michael J. Fox), doktor Emmett Brown (Christopher Lloyd), Lorraine (Lea Thompsonová) a Biff (Thomas Wilson) se sešli na Bostonském fanouškovském veletrhu (Boston Fan Expo) a ochotně zapózovali fotografům.

Herecké kvarteto údajně mluvilo o možnosti pokračování dnes již kultovní ságy, která dala vzniknout třem filmům mezi roky 1985 a 1990. „Myslím, že nám Amerika říká, že když už všechny ostatní filmové ságy filmaři zruinovali novými přírůstky, tak proč ne tu naší?“ naznačil Thomas Wilson, představitel Biffa.

První Návrat do budoucnosti (Back to the Future) natočil v roce 1985 režisér Robert Zemeckis (Let, Spojenci). Zemeckisův osobní projekt o cestování časem se ale k překvapení všech stal kasovním trhákem a nejvýdělečnějším americkým filmem roku 1985. Snímek vydělal celosvětově více než 381 milionů dolarů a to při velmi skromném rozpočtu 19 milionů. Dnes se Zpátky do budoucnosti těší kultovnímu statusu a velmi početné skupince oddaných fanoušků. V roce 1989 a 1990 vznikla ještě další dvě pokračování.