Návrhář musí umět vnímat proporce těla, říká designérka

Ilustrátorka, designérka věnující se především šperku, ale i módní návrhářka. Tereza Otáhalíková má talentu na rozdávání, sama sebe označuje ale jako kreativce. „Návrhář musí umět vnímat proporce těla a jejich vyváženost v oděvu, to jestli je umí dokonale přenést na papír není až tak podstatné, výsledkem má být přece oděv a ne kresba. Mě osobně kresba pomáhá vyjádřit a ujasnit si celkovou koncepci a náladu připravované kolekce a je tudíž součástí celé procesu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kdo vlastně jste? Jak na sebe prohlížíte?

Sama za sebe bych se jednoduše označila za kreativce. Ale pro náš škatulkový systém je to příliš obecný pojem. Mohu být tak definována jako módní návrhářka, ilustrátorka nebo designérka šperků.

Lidovky.cz: Koho ze současných módních návrhářů sledujete? Kdo vás ze zoučasných módních návrhářů zaujal?

Po vizuální stránce je pro mě velice inspirativní tvorba Driese Van Notena, jeho kombinace vzorů, barev a materiálů. Nebo práce Aleny Akhmadulliny. Sama však v oblékání preferuji monochromatičnost a minimalismus, je mi tak bližší styl Phoebe Philo. Mezi ilustrátory mě samozřejmě fascinuje práce velikánů jako je René Gruau a jeho spolupráce s Diorem nebo akvarelový mág Mats Gustafson. Svým osobitým stylem patří mezi mé oblíbence současní Matthew Gaulke a Nuno da Costa.

Lidovky.cz: Jak dobře musí umět kreslit módní návrháři?

To je hodně individuální. Každý návrhář pracuje po svém a potřebuje specifické prostředky či postupy pro práci. Některým stačí zachytit model pouze jednoduchou skicou, nebo technickým nákresem. Jiní aranžují oděv přímo na figurínu. Návrhář musí umět vnímat proporce těla a jejich vyváženost v oděvu, to jestli je umí dokonale přenést na papír není až tak podstatné, výsledkem má být přece oděv a ne kresba. Mě osobně kresba pomáhá vyjádřit a ujasnit si celkovou koncepci a náladu připravované kolekce a je tudíž součástí celé procesu.

Lidovky.cz: Vy jste vystudovala oděvní návrhářství, ale věnujete se designu šperků. co vás na tom baví více?

V době kdy jsem se začala věnovat šperku, to pro mě byla zajímavá výzva. Nedá se říci že by mě jedno bavilo více než druhé. Jsou však období, kdy mě určité činnosti naplňují více než jiné. Vše má svůj čas.

Lidovky.cz: Jak se díváte na trend slow fashion?

Vnímám ho velice pozitivně nejen díky dopadu na ekologickou situaci, ale také nás nutí se zamyslet nad tím, co nosíme a nehonit se slepě za krátkodobými mnohdy dost příšernými trendy. Více řešíme, z čeho je naše oblečení vyrobeno, jeho kvalitu a zpracování a vytváříme si k němu určitý vztah. Já osobně nedám dopustit na kvalitní vlnu.

Lidovky.cz: Když zrovna nemalujete či nenavrhujete, co ráda děláte?

Možná to bude znít neobvykle, ale skvěle se odreaguji při přemisťování nábytku a organizaci interiéru. Ráda jej přizpůsobuji svému aktuálnímu projektu, na kterém pracuji, ať už je to nová kolekce nebo výstava. Poslední dobou mě také velice uklidňuje zbavování se nepotřebných věcí. Překračuji tak svoji komfortní zónu, kterou jsem si vytvořila v době, kdy jsem na materiálních věcech hodně lpěla. Toto odlehčení mi přináší pocit větší svobody.

Lidovky.cz: Nedávno jste měla výstavu svých ilustrací, od školních skic až po experimentální koláže s fotografiemi. Která technika Vás baví nejvíce?

Mám ráda kombinace více technik jako - akvarely a fixy nebo koláže. Musím však připustit, že v poslední době jsem naprosto propadla digitální kresbě, která mi v tomto směru nabízí nové možnosti. Uchvátila mě možnost si kreslit kdekoliv, mám chvíli čas: ve vlaku, metru v kavárně... Módní ilustrace jsou asi vaší srdeční záležitostí.

Lidovky.cz: Nyní otevíráte kurz, v němž budete zájemce učit módní kresbu. Co je podle Vás nejzajímavějším přínosem kurzu?

Samozřejmě kromě základů práce s ilustrací je cílem kurzu zdokonalení kresebné linky a především nalezení osobního stylu a techniky, která je studentovi nejbližší a může se stát klíčová v tvorbě vlastního rukopisu. Kurzy se budou konat každý týden v prostorách galerie Czech Fashion Council. Mám tohle místo velice ráda, je pro mě velice inspirativní, nabité pozitivní energií, kterou vytvářejí lidé s tímto místem spjatí.

Lidovky.cz: Musí umět lidí, kteří se do kurzu přihlásí alespoň trochu malovat?

Možná to bude znít jako klišé, ale většinou nezáleží na úrovni pokročilosti, ale na chuti překonávat prvotní nezdary. Úspěch nezávisí pouze na talentu -i když i ten je v omezené míře potřeba, ale spíše na vytrvalosti, procvičování a píli -kdybyste jen věděli jak dlouho jsem se učila kreslit ruce (směje se).