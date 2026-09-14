Bylo před třetí odpoledne. Seděl jsem a cosi ťukal do klávesnice. Do toho zazvonil telefon. Nevrle jsem ho zvedl. Byla to moje kamarádka Mary Stanton, provdaná do Ameriky.
„Co říkáš tomu letadlu?“
„Jakýmu letadlu?“
„Tomu, co narazilo do baráku.“
To je celá ona, napadlo mě. Já tu pracuju a ona mně volá z Ameriky kvůli takové blbosti. Měl jsem za sebou čerstvou kariéru ultralehkého létání. Nechal jsem toho. Bylo to nebezpečné. Ony ty ultralighty fakt rády narážejí do baráků.
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Kompromis s islamisty není možný. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku
„Pusť si televizi,“ dodala Mary.
Zapnul jsem ji. Chvilku jí to trvalo, než se zahřála. Vidím New York, Dvojčata. Z jednoho Dvojčete se kouřilo. Vzpomněl jsem si, jak jsem se nechal na vyhlídku na Jižní věži vyvézt výtahem. Byla to strašná vejška. Úplně dole pode mnou byla střecha mnohem menšího mrakodrapu. Na střeše stál domeček, říká se tomu penthouse. U něho trávník a na něm dvojplošník z první světové, něco takového, na čem létal Biggles.
Koukám na Dvojčata a říkal jsem si, jak sakra mohl pilot ultralightu zakufrovat nad Manhattan. Do obrazu najednou vletěl boeing a prásknul do druhé budovy.
Pak už jsem do telefonu jenom blekotal. Později večer jsem psal úvodník Neviditelného psa, mimo jiné jsem v něm napsal:
Komunismus by nemohl přežívat tak dlouho bez přímé i nepřímé podpory levicových a liberálních kruhů na Západě, stejně tak by se nacismus nedostal k moci a nezačal vraždit bez podpory nacionalistů a „slušných rasistů“. Dnešní útok je skutečně útokem proti demokracii západního typu, a půdu mu připravili ideologové, kteří spolu vzájemně nemají zdánlivě nic společného a spojuje je jen společný cíl nenávisti.
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Víme, co může přijít? A budeme schopni tomu čelit? Dvě lekce z 11. září 2001
Co k tomu mám dodat po pětadvaceti letech? Něco ano.
Od 11. září uplynula nějaká doba, ne moc dlouhá. Z klinického zájmu jsem tehdy sledoval server Protiproud Petra Hájka. Tam jsem poprvé narazil na rozklad, že žádné 11. září nebylo a mrakodrapy si Američané odpráskli sami. Nechápal jsem, jak něco takového může někoho napadnout.
Uplynulo pár dnů a potkal jsem ve Zborovské ulici demonstraci. Samí mladí lidé obého pohlaví, ta další nebyla ještě vynalezena. Nesli transparenty CHCEME ZNÁT PRAVDU O 11. ZÁŘÍ. To byla moje třetí vzpomínka.
Čtvrtá je čerstvá, pár dní stará. Na X čtu post Martina Vaňka: Je nepochopitelné, že ještě dnes existují idioti, kteří věří na sionistické pohádky o dvou letadlech z lehkých slitin, které na prach zboří TŘI železobetonové konstrukce…
Toť způsob náš…