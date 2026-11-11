Že by se nedala cesta do země, se kterou máme tak exkluzivní vztahy, sjednat na jiné datum, zní pochybně. Stejně zvláště zní i premiérův plán, že míní jednat o nákupu systému protiraketové obrany Iron Dome. To působí dojmem, jako by náš obranný rozpočet chtěl pořádně přifouknout, což též není pravděpodobné.
Celkem střízlivé vysvětlení poskytl sám „pachatel“ AB, když řekl: „Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace.“ To zní střízlivě, premiér se chce vyhnout eskalaci.
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Oslavy 17. listopadu bez Babiše, Macinky či Zůny. Jedou do Izraele
Ano, na Národní třídu chodil Andrej Babiš pravidelně, jako politik, buď v noci, nebo brzy ráno, aby se vyhnul pískajícímu davu svých odpůrců. Nicméně tento svátek slavil, a sklízel za to kritiku. Letos slavit nebude a kritizují jej opět. Z toho, že se bojí, nařkl premiéra jeden z nejodvážnějších myslitelů opozice Matěj Ondřej Havel (předseda TOP 09), podle předsedy ODS Martina Kupky sledujeme „definici zbabělosti a pokrytectví“.
Opoziční kritiku doplňuje i šéf Starostů Vít Rakušan: „Skutečný lídr neutíká před vlastním národem a před nepohodlím.“ Případně empatický Pirát Zdeněk Hřib: „Andrej Babiš se bojí občanské společnosti. Bojí se toho, že ho lidé na Národní třídě po právu vypískají.“
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„Jede se schovat.“ Opozice tepe Babiše za neúčast na oslavách 17. listopadu
Je to tak, Babiš má být „po právu“ vypískán, ať na Národní třídu přijde či nepřijde. Opozice to vidí jednoznačně, estébáci a komunisté létají vzduchem s lehkostí přímo nadzemskou. Kdo si potřebuje zanadávat, zanadává si. Koneckonců ve světě naší opozice může Babiš úplně za všechno.
Privatizace 17. listopadu
Troufněme si na kacířskou myšlenku: není náhodou úvaha o zklidnění situace z premiérova hlediska racionální? Nebude jitřit emoce, neplácne něco do mikrofonu, ani na místě nevzniknou spory o to, který hrdina rozkopal květiny přinesené premiérem. Babišovi voliči mu to patrně odpustí, většina z nich alespoň tuší, že on stál v listopadu na špatné straně a marně se za to několikrát omlouval. Také to většinově, mediálnímu líčení navzdory, nejsou žádní fanatici a Babiše nemilují a neidealizují si jej. Prostě jej zvolili jako menší zlo.
A Babišovi kritici? Ti budou mít festival a naopak budou vládní exponenty líčit jako největší zlo pod sluncem. To je u nich ale obvyklé a nepřekvapivé a prohrálo jim to loňské sněmovní volby.
Nejzajímavější na celém sporu je dlouhodobá tendence k zprivatizování 17. listopadu částí politické reprezentace jen pro sebe. Má to potenciální výhody, poskytuje jim to předplacené místo „na tribuně“, i zdání, že oni vždy stáli na správné straně a tedy mohou kategoricky určovat, kdo smí a nesmí slavit. Petr Pavel si svou komunistickou minulost prý odpracoval a tedy pokud na něj někdo 17. listopadu bude pískat, zařadí se mezi Putinovy slouhy, svoloč a dezoláty. Zatímco Babiše by vypískal dav po právu. Není to trochu divné?
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Babišova návštěva Izraele je oslavou 17. listopadu, míní Vondráček
Kdyby po 17. listopadu 1989 vládla dnešní atmosféra, pak by se nám už v roce 1990 komunisti do vězení nevešli a naše sametová demokracie by pro ně budovala koncentráky o sto šest. Celý listopad 1989 byl ale postaven na tom, že se k němu může přihlásit každý, byl to nový začátek pro všechny. Nikdo nebyl vyloučen, nikomu nebylo zakazováno přihlásit se k myšlence demokracie. Ještě se moci nechopili kádrováci. Nechci se dočkat obnovy uličních výborů, jejichž předsedové budou vydávat jmenné seznamy spoluobčanů, kdo z nich je či není hoden položit květiny na Národní třídě a libovolně může být trestána účast i neúčast.