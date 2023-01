2023: potřebuje více Ukrajina svobodu, nebo svět stabilitu?

Klube se otázka, zda potřebuje více Ukrajina svobodu, nebo svět stabilitu. Kyvadlo dějin míří tu ke stabilitě (1815), tu ke svobodě (1918). Je možné, že Metternich by se s Moskvou dohodl a prezident Wilson by ji vytěsnil. Ale kam to kyvadlo zamíří teď, teprve uvidíme.

Máme začít obrozenci? Tak tomu v této rubrice, nabízející inspirující události či osobnosti, bylo v poslední době. K symbolům patřili lidé narození před dvěma sty lety. 1820 Božena Němcová. 1821 Karel Havlíček Borovský. 1822 Gregor Mendel.