Evropská obdoba Googlu či Amazonu? Velké inovativní firmy jako v USA Evropané nechtějí

Chybí totiž jednotný kapitálový trh a možnost snadno podnikat napříč celou Unií za stejných podmínek. A to je třeba napravit. Jenže kde kdo je proti tomu, i když o tom samozřejmě nahlas nemluví.
Řešení evropského zaostávání v této oblasti je jednoduché a skoro všichni mu tleskají. Když nejde vytvořit ve všech unijních zemích jednotná pravidla, aby šlo podnikat napříč Evropou a investoři mohli investovat do firmy v jakékoliv zemi Unie za stejných podmínek, vytvoří se pro firmy nový nadnárodní režim, takzvaný 28. režim. Bylo to loni ve zprávě o konkurenceschopnosti Evropské unie, mluvili o tom unijní i někteří národní politici a teď ve své zprávě o stavu Evropské unie i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Nový režim by umožnil rychle zakládat firmy kdekoli v Unii, podnikat ve všech státech současně, jednotně je řídit a spravovat. Investoři by do nich mohli snadněji vkládat kapitál, pravidla by byla jednotná i pro zaměstnance a případný bankrot. Kdo bude chtít, bude podnikat podle nového, kdo ne, podle pravidel národních států. Umožní to evropským inovativním firmám růst a soupeřit s giganty typu Google, Amazon či OpenAI. Zároveň budou nadále národní státy rozhodovat o výši daní a stanovovat národní firemní pravidla. Vlk národní suverenity se nažere a koza, tedy ekonomická prosperita, zůstane celá. Komu by to mohlo vadit?
Společná prosperita vs. národní zájem
Kdekomu. Část politiků i voličů nadává na regulace, a tohle bude další regulace. Sice užitečná, ale to je jedno. Navíc to umožní obejít národní pravidla a firmy si budou podnikat, kde chtějí. Národní politici si nebudou moci připsat k dobru, že je to díky nim. Kdo tady vlastně chce nějaký evropský Google, společnost s tržní kapitalizací v bilionech euro s mnoha akcionáři? Konkuroval by už zavedeným firmám a vůbec by nebyl národní. Jak by to vypadalo, kdyby si třeba každý Čech mohl za pár hodin z domova založit firmu v Německu nebo investovat rychle a bez znalosti švédského práva do švédského inovativního podniku a získat tam většinu? Nebo naopak Švéd či Němec v Česku?
Snaha o společnou prosperitu těžko překonává konkrétní národní či firemní zájmy. Ostatně myšlenka 28. režimu, byť se to takhle nejmenovalo, tu už dvakrát – v minulém a předminulém desetiletí – byla a členské země ji potopily. Samozřejmě, nikdo neřekne, že chce ochránit vlastní firmy či že se mu nelíbí možnost prosperity souseda či svoboda podnikání. Některé podnikatelské svazy tak třeba tvrdí, že je to moc složitý koncept a je třeba slaďovat národní legislativu, což sice také nejde, ale aspoň to není ambiciózní a není na to třeba plýtvat energií.
A protože myšlenku 28. režimu momentálně nelze jen tak pohřbít, už se prý objevily nápady, že bude zaveden prostřednictvím směrnice a jednotlivé unijní vlády si budou moci upravit na svém území jeho podmínky. Všichni obhájí svoji suverenitu, omezí konkurenci a těm, kdo chtějí začít podnikat, to bude na nic. Pokud se tak stane, vznikne další zbytečný předpis a všichni bojovníci za suverenitu si opět budou stěžovat, že zaostáváme za Spojenými státy či Čínou. V tom případě si ale stejně nic jiného nezasloužíme.