Kdyby války a 28. října nebylo. Slavíme suverenitu, ale co kdyby to tehdy dopadlo jinak?

Co kdyby 28. října 1918 nebylo? Co kdyby Československo nevzniklo? Přesněji: co kdyby v létě 1914 nevypukla Velká válka (první světová), jež rozhodila celou Evropu a kus okolního světa? Válka, jejíž výsledek vedl k pádu impérií – rakouského, německého, ruského, tureckého – a vzniku malých národních států?
Jak jsme profitovali z výsledků světových válek
Mnozí na takové otázky odpovídají, že je to blbost. Že patří do alternativní historie, a tou se seriózní lidé nezabývají. Na tom dost je. Jenže tady nejde o alternativní historii jako takovou, ale spíše o způsoby uvažování. O zvažování plusů a minusů.
V politickém uvažování se mají vždy zvažovat plusy a minusy, nemá se sázet jen na zápal, víru a přesvědčení. Angela Merkelová si oblíbila slovo alternativlos (to nemá alternativu). V roce 2010 jej jazyková porota zvolila „paslovem roku“, neboť odmítání uvažovat o jiných možnostech rozhodnutí a činů ztělesňuje nepolitickou politiku.
Zkusme se takto podívat na 28. říjen, na celé vyznění první světové války. Plusy se jeví zcela jednoznačně: pro nás je to jasně obnova suverenity po staletích. Ještě výrazněji ocení plusy Poláci: po 130 letech překonali rozdělení Polska.
Minusy vidí v tomtéž Rakušané (jejich země se smrskla na malou středoevropskou republiku) a hlavně Maďaři (mimo hranice historických Uher zůstala třetina národa).
Horší byly minusy ideologické. Chaotický rozpad německého impéria přivedl k moci nacisty. Chaotický rozpad ruského impéria vedl k nástupu komunismu, Lenina a pak Stalina. To vše vyústilo ve druhou světovou válku, pak ve studenou a svým způsobem v dnešní chaotickou situaci, pro kterou historici odpovídající označení musí teprve najít (výraz „studená válka 2.0“ působí příliš rychlokvašeně).
Nikdo, kdo je při smyslech, samozřejmě nemůže tvrdit, že toto vše odstartoval 28. říjen 1918. Ale že traumata první světové války, jež rozhodila celou Evropu, se v mnohém podepisují na dnešních konfliktech, je zřejmé.
Českou optikou to nevynikne. Už proto, že – ač to neříkáme nahlas – jsme patřili k profitérům první i druhé světové války. Po té první jsme získali staletí upíranou suverenitu a státnost. Po té druhé – po nacistické kapitole, odsunu československých Němců a pak po rozpadu Československa – jsme získali etnicky homogenní stát. Po nějakých osmi stech letech.
Všechno má svou alternativu
I proto spíš odháníme úvahy ve stylu, že to mohlo být jinak. Takže provokativně do toho. Jak asi bychom teď žili a fungovali, kdyby se včas podařilo odvrátit první světovou válku, rozpad impérií a vznik malých národních států? Přišli bychom o oslavy nezávislého Československa i o sázení lip svobody. To je na jednu misku vah. Ale zřejmě bychom si ušetřili nástup nacismu i komunismu, vznik nacistického (Německo) i komunistického (Sovětský svaz) státu, druhou světovou válku i následných 40 let v mocenské sféře Moskvy. To jsou argumenty na druhou misku vah.
Která miska by vážila víc? Kam by se váhy přiklonily z pohledu roku 2025? Lze provokativně říci, že na stranu stability Evropy, uchování rakouského soustátí i za tu cenu, že malé národní státy typu Československa by nevznikly? Samozřejmě, že to lze dnes říci, ale trochu lacině. Je to hodnocení generálů po bitvě, kteří už vědí, jak to dopadlo. Nicméně si tak můžeme trénovat uvažování jiného druhu než ve stylu „to nemá alternativu“.
V podunajské mini-EU
Kdybychom uvažovali o tom, jak by vypadaly naše životy, kdyby rozpadu Rakouska-Uherska nebylo, téměř s jistotou lze říci třeba toto. Dnes by na trůně neseděl stařičký vousatý mocnář, ženy by už dávno měly volební právo a podobně. Soustátí by nezamrzlo v podobě roku 1918, však už v Sarajevu zastřelený následník trůnu Ferdinand d’Este uvažoval o jisté federalizaci. Možná bychom i v těchto podmínkách měli cimrmany, kteří by mísili legraci s nostalgií po poměrech za Františka Josefa.
Kdybychom i teď žili v onom soustátí, kdyby zůstala uchována impéria německé, francouzské i britské, neprosadila by se myšlenka evropské integrace v socialisticko-byrokratickém stylu dnešní EU. Ale i tak bychom měli cosi jako mini-EU skládající se z Rakouska, Maďarska, Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvatska i nemalé části Polska. Tedy něco, co by se podobalo dnešní visegrádské čtyřce (V4) ve větším měřítku.
Jak moc si ceníme odsunu Němců?
Nebyla by tato mini-EU pro mnohé lidi lákavější než EU od Lisabonu po Helsinky spoutaná normami, směrnicemi, kvótami a tvrdě vymáhanými ideologickými hodnotami? Toť otázka. Ale můžeme hádat, že třeba její strategie vůči Rusku by měla jasnější a jednotnější formu, nešlo by o protiřečící si proudy, jako jsou nynější strategie Prahy, Varšavy, Vídně, Budapešti a Bratislavy.
Jenže pozor. Idealizovaná představa Rakouska-Uherska přežívajícího s moderní tváří dodnes by u nás mohla narážet. Říká se, že bez první světové války by se nedostal k moci nacismus ani komunismus. Dejme tomu. Ale bez nacismu a komunismu by nebyla ani druhá světová válka a bez ní by nebyl odsun československých Němců (1945–1946). A není tu stále hodně lidí, kteří považují odsun Němců za tak velký plus, že se pro něho vyplatil i pobyt v mocenské sféře Moskvy? To je otázka do pranice. Ale i takové otázky přináší 28. říjen.