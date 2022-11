Ani v rohu elektronických plakátů se nedočteme – jak je zvykem –, kdo kampaň zadal. Nekonala se žádná vysvětlující tisková konference. Existuje ale webová stránka projektu You are EU v angličtině, kde se dozvíme, že to financuje především Evropská komise. Ve vysvětlení se například praví, že „projekt má posílit vztah mládeže k EU a zajistit její participaci na demokratickém životě EU“.