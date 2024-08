A stejně to probublá. Snad to neposune společnost z extrému do extrému

Německo démonizuje stranu AfD a má pro to důvody. Jenže jako by zapomnělo, že to A ve zkratce znamená alternativu. Byla to reakce na politiku Angely Merkelové a její oblíbený výraz alternativlos. To nemá alternativu. Jenže to heslo definuje nepolitickou politiku. Skutečná politika, jak je známa od dob starého Řecka, spočívá v hledání a nabízení alternativ.

Řekne-li se, že politika přijímání migrantů nemá alternativu, zní to téměř svatě. Ale potlačí-li se alternativa a kritika, vsaďte se, že dříve či později tak či onak probublají na povrch. Děje se to v takových situacích, jakou zažil Solingen. A můžeme jen doufat, že to nevybudí takový odpor, který by společnost posunul z jednoho extrému do druhého.

Je-li z toho nějaké poučení, tak asi toto: nezavrhujme alternativní názor jen proto, že neodpovídá současné módě.