Končí jedna berlínská tradice. Snad a díkybohu!

Na slavnostním ukončení festivalu šestatřicetiletý palestinský režisér narozený v Sýrii Abdallah Al-Khatib přebíral cenu za film Chronicles from the Siege (Kroniky z obléhání) a na začátku děkovného projevu řekl, že ho lidé varovali, aby byl opatrný, ale on prý se rozhodl, že to bude ignorovat. Hned obvinil německou vládu, že je partnerem v páchání genocidy v Gaze, protože prodává Izraeli zbraně. Progresivní tvůrce měl kolem krku šátek kefíju, i na vyspělém Západě nedílnou součást populárního teroristického folkloru, a v ruce držel obráceně (asi kvůli trémě) palestinskou vlajku.
Režisér dále sliboval uspořádání „úžasného filmového festivalu v Gaze“. Škoda, že neohlásil termín premiérové Gaza Pride, protože by svým německým příznivcům udělal ještě větší radost. Al-Katib ale šel dál, rozohnil se a vypustil z úst věty, které by se daly označit za vyhrožování. „Budeme si pamatovat každého, kdo stál na naší straně, a každého, kdo byl proti nám,“ řekl a skončil voláním: „Svobodnou Palestinu od řeky až k moři do konce světa!“ Heslo o zbavení se Židů od řeky až k moři doposud mělo pouze teritoriální rozměr, ale Al-Khatib je posunul do vyšší, časové dimenze.
Jediného přítomného zástupce německé vlády, sociálnědemokratického ministra životního prostředí Carstena Schneidara, režisérova slova naštvala natolik, že vyběhl ze sálu. Režiséra část obecenstva vypískala, hodně lidí odešlo, mnozí mu ale nadšeně tleskali. Primátor Berlína Kai Wegner, který stejně jako kancléř Friedrich Merz je členem CDU, deníku Bild řekl, že lidem, kteří na slavnostní událost festivalu přišli jako propalestinští aktivisté, nešlo o lidská práva, ale jejich jediným cílem byla nenávist vůči Izraeli. Dodal, že ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová a předseda poroty, slavný režisér Wim Wenders, udělali vše pro to, aby v napjaté mezinárodní situaci filmový festival proběhl v citlivém a otevřeném duchu s ochotou pro dialog…
Ředitelka Berlinale odchází z funkce. Důvodem je antisemitský skandál
Jenže pokroková šéfka mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který se koná každý rok od roku 1951, kvůli opakované protiizraelské propagandě po necelých dvou letech (byla jmenovaná v roce 2024 na apríla) podle informací Bildu odchází z funkce. Můžeme dodat – udělala správný krok. Rezignace podle německých médií nebyla dobrovolná, protože Američanka Tricia Tuttleová se rozhodla opustit prestižní funkci po nátlaku ministra kultury za CDU Wolframa Weimera po protiizraelském skandálu (Weimer není jen politik, ale i velmi známý novinář, řídil Die Welt, Berliner Morgenpost, týdeník Focus a konzervativní magazín Cicero).
Jenže jak Bild zjistil, důvodem vyhazovu nebyl jen skandál na konci festivalu, ale i to, že Tuttleová se již týden předtím fotila s dvacetičlenným štábem (později vítězného) filmu, přičemž dva z nich drželi palestinskou vlajku a dvanáct umělců mělo na sobě kefíju.
Weimer a Tuttleová se tedy dohodli, že Američanka nemůže dál festival řídit. Prý je třeba začít od nuly, protože levicoví a palestinští aktivisté – stejně jako loni – velký sál použili pro protiizraelskou propagandu. „Berlinale nemůže být místem nenávisti, vyhrožování a antisemitismu,“ slibuje ministr kultury. Zda svá slova dokáže dodržet, uvidíme za rok.