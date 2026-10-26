VOJTĚCH: Souboj nemocnic nemá vítěze. Naším úkolem je zajistit, aby fungovaly společně

Diskuse o úhradové vyhlášce pro rok 2027 se v posledních týdnech zúžila na otázku, zda stát podporuje regionální nemocnice nebo zvýhodňuje velká fakultní zařízení. Takto postavený spor je ale zavádějící. České zdravotnictví potřebuje obojí. Silné regionální nemocnice zajišťující dostupnou péči blízko domova i špičková centra, která léčí nejtěžší diagnózy. Úkolem ministerstva je zajistit, aby fungovaly společně.
V době rostoucích nákladů na léčbu, technologie i personál a stárnutí populace musíme s prostředky veřejného zdravotního pojištění nakládat odpovědně. Nemůžeme sledovat pouze zájmy jedné skupiny nemocnic, ale stabilitu celého systému – a především potřeby pacientů. Proto považuji za důležité reagovat na kritiku úhradové vyhlášky ze strany představitelů regionálních nemocnic, podle níž ministerstvo nerespektovalo dosaženou dohodu a výsledným nastavením úhrad znevýhodnilo menší nemocnice.
Nemůžeme podporovat jedny nemocnice tím, že ohrozíme druhé. Spravedlivé financování musí podporovat regionální dostupnost péče, ale současně zachovat stabilitu špičkových pracovišť.
Český systém stanovování úhrad je založen na dohodovacím řízení, v němž o podmínkách financování jednají pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb. Tento princip respektuji a považuji jej za důležitý.
Dohoda ale nemůže vzniknout tím, že se na nějakém návrhu shodne jenom část účastníků, pokud pravidla vyžadují souhlas všech. A právě taková situace nastala v segmentu akutní lůžkové péče. Podle pravidel, která si sjednali sami účastníci dohodovacího řízení, byl k přijetí dohody nezbytný souhlas všech nemocničních asociací. Ten však získán nebyl.
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Návrh podporovaný třemi nemocničními asociacemi a zdravotními pojišťovnami totiž směřoval veškeré dodatečné prostředky pro nemocniční segment do menších a středních nemocnic. Velkým nemocnicím, zejména fakultním nemocnicím a specializovaným ústavům, by takové nastavení přineslo stagnaci, v některých případech dokonce výrazný pokles úhrad.
Asociace nemocnic České republiky proto návrh nepodpořila. Dohoda tak nevznikla.
Spravedlivé financování
V jednom zásadním bodě se s představiteli regionálních nemocnic shoduji. Tyto nemocnice potřebují podporu. Jsou nepostradatelné pro dostupnost zdravotní péče, zejména mimo velká města. A návrh úhradové vyhlášky jim proto zajišťuje výraznější růst financování než fakultním nemocnicím.
Zatímco fakultním nemocnicím mají celkové úhrady meziročně vzrůst o 2,45 procenta, regionálním nemocnicím s urgentním příjmem o 5,36 procenta a těm bez urgentního příjmu o 4,47 procenta. Velkým krajským nemocnicím o 4,33 procenta. Specializovaným ústavům mají naopak úhrady klesnout o 2,56 procenta.
Důležitou součástí této podpory je také navýšení úhrad interní péče, která byla dlouhodobě finančně podhodnocená. Právě interní oddělení přitom tvoří jeden ze základních pilířů regionálních nemocnic a jejich význam bude se stárnutím populace dále růst. Vyšší úhrady proto představují důležitý krok k posílení dostupnosti péče o pacienty s chronickými a často i vícečetnými onemocněními. Regionální nemocnice s urgentním příjmem tak mají více než dvojnásobný procentní růst oproti fakultním nemocnicím. Tvrzení, že je ministerstvo opomíjí, proto neodpovídá skutečnosti.
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Podpora regionálních nemocnic se navíc neprojevuje jen v celkových úhradách. Cíleně navyšujeme také úhrady interní péče, která byla historicky podhodnocená. Právě interní oddělení jsou přitom pro fungování regionálních nemocnic zásadní. Zajišťují péči o stále větší počet starších pacientů, často s několika chronickými onemocněními současně. Se stárnutím populace bude jejich význam dále růst, a proto potřebujeme, aby byla tato péče odpovídajícím způsobem financována a dostupná i mimo velká centra.
Nemůžeme podporovat jedny nemocnice tím, že ohrozíme druhé. Fakultní nemocnice a specializované ústavy zajišťují nejnáročnější léčbu, od transplantací po složité onkologické případy. Slouží přitom pacientům z celé republiky, nejen obyvatelům velkých měst. Pokud bychom jejich financování zásadně oslabili, dopady by pocítili i lidé v regionech. Spravedlivé financování proto musí podporovat regionální dostupnost péče, ale současně zachovat stabilitu špičkových pracovišť.
Na prvním místě pacient
Každá nemocnice má mít v systému jasnou roli. Úhradová vyhláška pro rok 2027 podporuje soustředění vysoce specializované péče do špičkových center a současně rozvoj běžných operací a jednodenní péče v regionálních nemocnicích. Její úpravy zohledňují rozdílnou nákladovost péče i připomínky poskytovatelů. Zároveň pokračujeme ve sbližování úhradových podmínek. Podíl péče hrazené jednotnou základní sazbou v systému CZ-DRG se má zvýšit z 30 na téměř 50 procent. To přispěje ke spravedlivějšímu financování nemocnic.
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Rozumím tomu, že každá nemocnice usiluje o co nejlepší podmínky pro provoz, zaměstnance i pacienty. Je to legitimní. Naší odpovědností ale není zajistit, aby každá skupina nemocnic získala vše, co žádá. Naší odpovědností je udržet dostupnou, kvalitní a bezpečnou zdravotní péči v celém Česku.
Chci proto pokračovat v dialogu se všemi nemocničními asociacemi. Debata ale musí vycházet z faktů a respektovat společná pravidla. Naším cílem není hledat vítěze a poražené, ale zajistit, aby každý pacient dostal kvalitní a dostupnou péči bez ohledu na to, kde žije a jak závažné onemocnění ho postihne. Právě touto odpovědností se při rozhodování o financování zdravotnictví řídím.