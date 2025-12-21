Vojtěchovy signály aneb Pozoruhodné vykročení nového ministra zdravotnictví

Jeden reálný příběh mající hollywoodskou podobu mohu nabídnout a jsem přesvědčen, že by pozornosti médií i čtenářů neměl v žádném případě uniknout. Dokonce bych si přál, aby se stal jistým symbolem doby.
Před rokem a půl jsem měl tu čest přednášet na semináři o stavu českého zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny. Hlavním řečníkem tam tehdy byl jistý doktor práv, který po dvě desetiletí vedl Kancelář zdravotních pojišťoven, a předcházela ho mediální pověst jednoho z nejlepších českých expertů na organizaci zdravotnictví a roli zdravotních pojišťoven. Několik dní před svým vystoupením v parlamentu byl však ze dne na den ze svého místa propuštěn.
Tehdejším mocným se se svými názory a nápady prostě nehodil. Nejen že ten člověk však tehdy ztratil místo, ale na čele si navíc nesl pomyslné označení „ve státní službě nezaměstnatelný“. Byl jsem u toho, viděl jsem to na vlastní oči. Všichni insideři systému si byli vědomi, že je to nesprávné a nespravedlivé.
Prozatímním happy-endem tohoto příběhu se stalo jmenování onoho muže, JUDr. Ladislava Švece, náměstkem ministra zdravotnictví, které se odehrálo tento týden. Nic symboličtějšího bych si pro nástup proreformního ministra snad ani nedokázal představit.
Poučný příběh o VZP
Přesto udělal tento příběh ještě jeden další krok. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolal ze správní rady VZP většinu zástupců ministerstva a najmenoval tam nové, včetně už řečeného náměstka. Pozornosti by nemělo uniknout, že odejít tak musí politici s hlasitě deklarovanými názory o minimální roli státu a potřebě vyrovnaných rozpočtů, kteří seděli ve správní radě, jež si však na příští rok schválila mnohamiliardový deficit.
Sledovat zpovzdálí, jak proklamativní libertariáni Miroslav Kalousek (TOP) nebo Jan Skopeček (ODS) neopustili dobrovolně své pozice, když VZP činila naprosto nesystémové kroky a spoluvytvářela asi dvacetimiliardový deficit systému zdravotního pojištění na příští rok, bylo poučné. Nakonec tedy museli být odvoláni.
A ještě jeden významný krok nový ministr zdravotnictví předeslal. Převede osm miliard z fondů VZP na ostatní zdravotní pojišťovny, protože jinak by se v příštím roce platby v systému přinejmenším zpožďovaly, možná by dvě pojišťovny zkrachovaly. Je to krok, který si vysloužil značnou kritiku a dokonce politické označení „loupež za bílého dne“. Jde totiž o to, že fondy VZP skutečně nepatří státu, ale pojištěncům této instituce.
Ano, teoreticky to tak je. Prakticky však žádný systém zdravotního pojištění v naší zemi nefunguje a nikdy nefungoval. Pojišťovny jsou pouhými „přerozdělovnami“ zdravotní daně a celý systém je matoucí názvoslovím, jež nesprávně používá výraz zdravotní pojišťovny.
Těmi se stanou teprve ve chvíli, kdy jejich ceny nebude určovat ministr zdravotnictví, ony si budou moci navzájem konkurovat a každá bude nabízet trochu jinou službu. Jakmile se toto stane, pak budou za své hospodaření skutečně stoprocentně zodpovědné a stát, a s ním i politické elity, snad konečně sundají svůj kontrolní prst z jejich penězovodů. Doposud je politické síly absolutně kontrolovaly.
Nápady těch, kdo jim bránili
Ministr zdravotnictví vydal za prvních čtyřiadvacet hodin ve funkci několik zásadních signálů, že by se ve stagnujícím rybníku českého zdravotnictví mohly dát věci do pohybu. Pravděpodobně se stane to, že z architektů bývalého systému se přes noc stanou proklamativní reformátoři a média zaplaví množství chytrých nápadů, jimž identičtí lidé desetiletí aktivně bránili.
Nicméně, zaplaťpánbůh, pokud by se stalo aspoň toto. Na reformy ve zdravotnictví čekáme už čtvrt století.