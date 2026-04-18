Pryč se členy a schůzemi, to vám volby nevyhraje! Stačí fešák s dobrou vyřídilkou

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   16:00
Ideální strana má mít jen jednoho člena, předsedu – tak proč vnitro zpátečnicky trvá na třech? Jak tunelovaly dopravní podnik děti Víta Rakušana? Proč poslanec Kolovratník lobbuje u brankáře a řidiče rolby? A žije Adam Vojtěch?
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

* Výsledek maďarských voleb může otřást i Českem. Orbánovu stranu Fidesz s více než 40 tisíci členy rozneslo na kopytech prakticky neexistující hnutí Tisza Pétera Magyara, které má 29 členů. A příklady táhnou! Ostatně i Okamurovo hnutí Úsvit přímé demokracie mělo kdysi jen 9 členů, ale stačilo mu to na zisk 14 poslanců, což je skoro stejně, jako má dnes naše nejmasovější strana, KDU-ČSL se 17 tisíci členy. A vzhledem k tomu, že členské příspěvky jsou už jen zanedbatelnou kapkou ve státem štědře dotovaných stranických rozpočtech, tak kdopak se jako první zbaví té zbytečné veteše? Tedy členů, místních organizací, schůzí, ideových konferencí, odborných komisí, stínových vlád či stranických primárek, za něž beztak v médiích sklízí jen slova o strejcokracii, když přitom stačí najít jednoho charismatického fešáka s dobrou vyřídilkou?

* U soudu v kauze Dozimetr svědci vypovídají, že komunikovali s kryptotelefonem, který dostal Vít Rakušan od mafiána Michala Redla. Předseda STAN si ale stojí za tím, že ho vůbec nepoužíval a dal ho na hraní dětem. Takže je možné, že Rakušan nepůjde do basy, ale jeho děti půjdou do polepšovny.

Pohádka o dětech s kryptotelefonem. Měli politici ze STANu a TOPky jen smůlu?

* Poslanec ANO Martin Kolovratník se ve Sněmovně omluvil ze schůze, oficiálně „z pracovních důvodů“, ale potom si naběhl, když se na sítích pochlubil, jak na stadionu slaví vítězství hokejových Pardubic nad Spartou. Pak ať se nediví, že toho ministra dopravy od Babiše nikdy nedostane, protože ministr musí být mnohem chytřejší kamuflážník. Ale možná měl Kolovratník na tom stadionu jen pracovní schůzku, třeba s brankářem nebo tak něco…

* Urychlené projednávání zákona o regulaci cen pohonných hmot se zadrhlo v Senátu. K tomu, aby ho projednali ve zrychleném režimu, si senátoři vyžádali, aby ho osobně přišel představit premiér. Ten nemohl (byl ten den omluven i ve Sněmovně), do Senátu tak přišla „jen“ ministryně financí, což senátorům nestačilo (“Vykašlal se na nás,“ stěžoval si na sítích Michael Canov), a proto zákon posunuli o týden. Když otcové ústavodárci psali naši konstituci, naivně doufali, že hranice 40 let pro vstup do Senátu je zárukou zmoudření. Není na čase ji zvýšit na 60? Nebo raději 80?

* Rádio Jerevan si dovoluje upozornit, že zpráva z tohoto týdne s titulkem „Zemřel poslanec a lékař Vojtěch Adam“ se netýkala poslance a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ten se těší pevnému zdraví), ale bývalého poslance KSČM a starosty Ivančic. Jo, jména politiků, kde příjmení je jako křestní jméno (Petr Pavel, Miroslav Štěpán atd.), mohou být pěkně zákeřná!

Malostranský zápisník

Pryč se členy a schůzemi, to vám volby nevyhraje! Stačí fešák s dobrou vyřídilkou

Miroslav Korecký

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

