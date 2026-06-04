VOJTĚCH: Náročné zákroky? Rozhodující by neměla být vzdálenost, ale nejlepší péče

Každý chce mít jistotu, že bude-li jednou potřebovat náročnou zdravotní péči, dostane nejlepší možnou. Že se dostane do rukou týmu, který má zkušenosti, disponuje špičkovým vybavením a dokáže nabídnout všechny dostupné možnosti léčby. Ať už jde o nás samotné, nebo naše blízké, nehledáme v takové situaci nejbližší nebo nejjednodušší řešení. Hledáme to nejlepší.
Právě touto jednoduchou úvahou bychom měli poměřovat i debatu o organizaci vysoce specializované zdravotní péče v České republice.
Jde o pacienty a výsledky
V posledních týdnech se znovu otevřela diskuse o centralizaci některých zdravotních výkonů. Je proto důležité připomenout, o čem tato debata ve skutečnosti je. Nejde o nemocnice, regiony ani institucionální zájmy. Jde o pacienty a o to, jak jim zajistit co nejlepší výsledky léčby.
A nebavíme se přitom o běžných operacích ani standardních zdravotních výkonech. Hovoříme o nejnáročnějších zákrocích, které současná medicína nabízí – například o transplantacích orgánů, komplexních operacích nádorů slinivky, jater či jícnu, rozsáhlých neurochirurgických výkonech nebo o vysoce specializované péči o pacienty s těžkými úrazy.
Někdy zaznívá obava, že centralizace může znamenat omezení dostupnosti zdravotní péče. Já jsem přesvědčen, že je tomu právě naopak.
Jde o výkony, jejichž úspěch závisí nejen na samotné operaci, ale na celém systému péče, který pacienta provází od stanovení diagnózy až po návrat do běžného života. Kde na jednom místě musí být k dispozici zkušený operatér, specializovaní anesteziologové, intenzivní péče, moderní technologie, kvalitní rehabilitace i odborníci z dalších medicínských oborů. Právě spolupráce těchto profesí často rozhoduje o tom, zda bude léčba skutečně úspěšná.
Zkušenosti těchto týmů přitom nevznikají samy od sebe. Vznikají každodenní praxí. Proto odborné společnosti po celém světě dlouhodobě upozorňují na souvislost mezi počtem provedených výkonů a výsledky léčby. Souvislost mezi objemem péče a její kvalitou potvrzují i data z Česka a ze zahraničí. Pracoviště, která se těmto výkonům věnují pravidelně a ve velkém rozsahu, dosahují lepších výsledků a vyšší bezpečnosti pacientů.
Právě na tomto principu je postavena centralizace vysoce specializované péče. Jejím cílem je zajistit, aby pacienti podstupovali nejnáročnější výkony na pracovištích, která mají dostatečné zkušenosti, potřebné personální zázemí i odpovídající technické vybavení. Česká republika buduje síť center vysoce specializované péče již řadu let. Dnes disponujeme pracovišti, která splňují přísná odborná kritéria a poskytují péči na vysoké evropské úrovni. Nyní nastává další krok: zajistit, aby právě tato centra byla místem, kam budou pacienti s nejnáročnějšími diagnózami směřováni.
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Někdy zaznívá obava, že centralizace může znamenat omezení dostupnosti zdravotní péče. Já jsem přesvědčen, že je tomu právě naopak. Dostupnost totiž nemůžeme posuzovat pouze podle počtu kilometrů mezi bydlištěm pacienta a nemocnicí. Musíme ji hodnotit také podle toho, zda pacient dostane léčbu, která mu poskytuje největší šanci na úspěch.
Popojet si za tím nejlepším
Současně s centralizací vysoce specializované péče zajišťujeme, aby se pacientům neprodlužovaly čekací doby na léčbu. Posilujeme kapacity center a průběžně sledujeme jejich vytížení tak, aby se pacient dostal k nejkvalitnější péči nejen na správném místě, ale také ve správný čas. Pacient nemá být odkázán na to, jaké možnosti nabízí jemu nejbližší nemocnice. Má mít jistotu, že ho systém dovede právě tam, kde pro jeho diagnózu existuje nejvyšší úroveň odbornosti, největší zkušenost a nejširší spektrum léčebných možností. To je skutečná rovnost v přístupu ke zdravotní péči.
Stejně důležitá je i transparentnost. Pokud budujeme systém založený na centrech vysoce specializované péče, musíme být schopni otevřeně hodnotit jejich výsledky a kvalitu poskytované péče. Pacienti mají právo vědět, kde dosahují zdravotnická zařízení nejlepších výsledků a kde mohou očekávat péči na nejvyšší úrovni.
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Naší odpovědností není zajistit, aby každá nemocnice prováděla všechny typy výkonů. Naší odpovědností je zajistit, aby každý pacient dostal tu nejlepší možnou péči. A pokud víme, že soustředění nejnáročnějších výkonů do zkušených center vede k lepším výsledkům léčby, vyšší bezpečnosti a lepší kvalitě života pacientů, pak je správné touto cestou pokračovat. Protože když jde o zdraví, nemělo by být rozhodující, jak daleko péče je, ale kde je nejlepší.
Autor je ministr zdravotnictví.