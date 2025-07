Jeho (dvoj)boj – aneb o stém výročí vydání jisté knihy

Nejprve bych však rád zdůraznil, že – nejen v tomto případě, ale v případech naprosto všech – se přitom skutečně jedná o výročí sté, nikoliv o výročí stoleté, alespoň tedy v kultivovaném jazyce, v němž by neměly být směšovány významy řadové číslovky „stý“, jež vyjadřuje pozici objektu v řadě dalších stejných či podobných, a přídavného jména „stoletý“, jež znamená „sto let starý, sto let trvající“ (“stoletá stařenka, historie“), v zobecněném smyslu i „starý, dávný“ (“stoletý prach“), či jež má v ustálených spojeních významy specifické (“stoletá voda“ přichází v teorii jednou za sto let, i když v praxi, jak se zdá, to může být podstatně častěji, „stoletý kalendář“ pokrývá období sta let…). Pro spojení jako „stoleté výročí“ je pak kromě pochybného významu (výročí zpravidla netrvá 100 let) charakteristický jejich pleonasmus, tj. stylová vada plynoucí z nadbytečnosti vyjádření dané opakováním stejného významu (zde „léta“ a „roky“).

Leč zpět k tématu: zítra, 18. července, to bude 100 let, co v Mnichově ve stranickém vydavatelství NSDAP vyšel první díl knihy Mein Kampf (“Můj boj“; titul je přitom nápadem šéfa nakladatelství Maxe Amanna, původní autorovo znění bylo „Čtyři a půl roku proti lži, hlouposti a zbabělosti“). Tento díl nese podtitul Eine Abrechnung (“Zúčtování“) a v jeho 12 kapitolách autor, jehož jméno jistě není potřeba uvádět, prezentuje – oproti skutečnosti účelově upravenou – bilanci svého dosavadního života, v níž se stylizuje do role oběti systému (a Židů), a v rámci toho popisuje i vývoj svého politického myšlení: tvrdí, že až do příchodu do Vídně nepotkal žádné Židy a že proto byl jeho vztah k nim zpočátku liberální a tolerantní, posléze však prohlédl „celosvětové židovské spiknutí“. Od rodičovského domu v první kapitole se tak přes pobyt ve Vídni a Mnichově a světovou válku dostává až ke zdůvodnění kolapsu Německa na jejím konci „židovskou zradou“ a k počátkům NSDAP.

Autorův rasismus, požadavek vytvořit pro árijské nadlidi „životní prostor“ (“Lebensraum“) na východě, kde musí být vykořeněni Slované a jejich „židobolševismus“, a idea „vůdcovského principu“ ve spojení s nenávistí k demokracii vystupují ve své hrůzné obludnosti daleko silněji až v díle druhém nesoucím podtitul Die nationalsozialistische Bewegung (“Národněsocialistické hnutí“), jenž vyšel až o rok později (1926) a jehož 15 kapitol již není tolik naplněno autorovou autobiografií, ale primárně se věnuje jeho politickému programu pro Německo. Běžná představa, že Mein Kampf je jediná kniha, tak není historicky přesná, je ovšem pravda, že od r. 1930 vycházely oba díly v jediném svazku – a po převzetí moci nacisty v milionových nákladech: v podobě pro novomanžele (každý nově sezdaný pár dostával automaticky jeden výtisk), pro vojsko, pro domácnosti…

Zajímavá je historie vzniku knihy. Byla sepsána, když byl její autor za pokus o tzv. Pivnicový puč v listopadu 1923 spolu se svými kumpány v roce 1924 uvězněn v pevnosti Landsberg. Využil tak pobytu za mřížemi k sepsání ideologického manifestu a popisu svých politických cílů. Vzhledem k velmi volnému režimu, jemuž se nacističtí prominenti mohli ve věznici těšit, měl přitom k dispozici psací stroj, který sice neuměl ovládat, pomohly ovšem návštěvy spoluvězňů.

První díl tak nadatloval Emil Maurice, autorův přítel a osobní řidič, člen jeho ochranky a příslušník SS s členským číslem 2 (což vše je pikantní v tom ohledu, že jeho dědeček byl Žid – když jej ovšem později chtěl Himmler kvůli tomu z SS vyloučit, prohlásil jej tehdy již říšský kancléř za „čestného árijce“), k napsání druhého pak stejným způsobem přispěl Rudolf Hess, pozdější druhý muž nacistické strany, který ovšem proslul hlavně tím, že v květnu 1941 ukradl Luftwaffe stíhačku a bez vědomí zbytku nacistických špiček odletěl do Velké Británie v naivním pokusu vyjednat mír (což se samozřejmě nezdařilo, Hess byl pak do konce války internován a v Norimberském procesu následně odsouzen na doživotí).

Četba knihy není snadná záležitost, a to nejen ohledně obsahu, ale i dosti neumělé formy. Kritika přitom nepřichází jen od odpůrců nacismu: údajně i Mussolini se měl svého času vyjádřit, že je to „nudný spis“, který „nebyl nikdy schopen dočíst“, a že obsahem jsou pouhá „všeobecná rasistická a antisemitská klišé“. Bohužel i tak se vše, co je v knize napsáno, její autor pokusil uskutečnit.

Lze si z toho všeho vzít mnohá poučení – leč jedno se mi zdá nejdůležitější: abychom se vyhnuli katastrofálním následkům, je potřeba politiky brát vážně, i když vypadají jako (a někdy dokonce i jsou) blázni.