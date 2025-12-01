Jak jsme se nezasmáli. O nehumorné adventní náladě

Ondřej Neff
Poslední slovo   20:00
Onehdy jsem byl zase jednou vtipnej. Povídám kamarádovi: „Mám to dobrý. Narodil jsem se těsně po válce a umřu těsně před válkou.“ Nějak se tomu nezasmál, ale protože měl taky vtipnou chvíli, odpověděl: „Napíšu ti to na hrob.“

Ondřej Neff | foto: Lidovky.cz

„Budeš mít úplně jiné starosti,“ završil jsem festival vtipu já. Tomu se už vůbec nezasmál. Pak už jsme nevtipkovali a povídali si o životě. Po dvaceti letech praxe nakladatelského redaktora si dělá rekvalifikaci na elektrikáře a otevře si firmu. V knihách není budoucnost, povídá a teď už bylo na mně, abych se nezasmál.

Máme jakousi nehumornou adventní náladu. S přáteli jsme v tuhle dobu vyráželi na vánoční trhy. Moc se nám líbilo v Norimberku. Posledně nám ale trochu zkazily náladu obrněné vartující transportéry. Takže raději Drážďany? Psalo se, že Magdeburg trhy zrušil kvůli nákladným bezpečnostním opatřením.

Brouci pod kamenem. O špíně na sociálních sítích

Jak jsou na tom Drážďany? Strýček Google ujišťuje, že je tam všechno v pořádku. Až na to, že postojíme hodinu na dálnici, než na nás přijde řada. Pak se policajti podívají, jestli nemáme v kufru migranta a pustí nás dál, abychom se pohroužili do vánoční pohody.

Takže se vypravíme do Budějovic. Anebo až do Krumlova.

Je to až zarážející, jak určitý druh lidí a určité ideologie Vánoce dráždí. V povědomí je proslov tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého o tom, jak Ježíškovi narostly vousy a stal se z něho Děda Mráz. Doma jsme měli vánoční stromeček a pod ním jesličky, ale ve škole se organizovala „jolka“. Vánoční slavnost z dovozu.

Před lety jsem tu v Posledním slovu vzpomínal na písničku z té doby: „Děda Mráz není náš, je to ruský šmelinář.“ Tak zněl disentní hlas třídy IV. B v Základní škole na Sladkovského náměstí na Žižkově. Je z něho patrné, že humor nezanikl ani tenkrát. A že opravdu nebylo, reálně vzato, moc čemu se smát.

Co se tenkrát dařilo umouněným žižkovským klukům a holkám, musí se dařit i dnes. Adventní čas je přece staletími prověřená obrana proti smutnému faktu, že každý den je kratší, že se stmívá každý den dřív. Celá naše ulice už září. Sousedi ověsili stromy na zahrádkách světelnými řetězy.

Naše zahrádka je v té svítící řadě jako černá díra po vypadlém zubu. Je to zaviněno tím, že tu sedím a mudruju o nehumorném humoru a strastech doby, místo abych šel do garáže a pokusil se najít krabici, do které jsem světelné řetězy loni uložil. Až ji najdu, nastane fáze humorná.

Jsou tři, loni jsem každý z nich pečlivě namotal na lepenkovou trubku od toaleťáku. Jako i v letech předchozích. Navzdory tomu, že jsou v krabici a nikdo jimi nelomcuje, určitě se zamotaly do sebe. Jako i v letech předchozích. Budu je rozmotávat, ale abych ve vás vyvolal ten správný humorný efekt, muselo by mít Poslední slovo videopřílohu a někdo by mě musel natočit. Snad až příště, letos se mi nezasmějete.

Vstoupit do diskuse

Poslední slovo

Jak jsme se nezasmáli. O nehumorné adventní náladě

Ondřej Neff

Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

Česká házenkářka Charlotte Cholevová během zápasu se Švédskem na mistrovství...

Soud zastavil Trumpa. Zrušil a i zakázal jmenování jeho právničky prokurátorkou

Alina Habbaová vyloučena z výkonu funkce federálního prokurátora (1. listopadu...

Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v...

Francouzský starosta vydíral soupeře videem s prostitutem, dostal pět let vězení

Starosta Saint-Étienne Gaël Perdriau při odchodu z jednání soudu v Lyonu. (1....

Názor

Nová šance pro Ukrajinu. Jen jestli prezident Zelenskyj využije Jermakův pád

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf jeho kanceláře Andrij Jermak na...

Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, sám se nahlásil

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Glosa

Bude se opakovat historie? Martin Kuba netouží následovat Paroubka či Zemana

Ve volebním štábu ODS se slavilo v trikách Jihočešky Jihočeši děkujeme. Na...

ANO v Brně zůstává v koalici. Vyměnili hodnoty za funkce, říká Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Nekrolog

Prostě držet palce. Tom Stoppard se zasazoval o to, aby svobodně žít a tvořit mohli i jiní

Britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Zlínský rodák napsal mimo jiné...

Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Josef Nerušil

Výběr z tisku

Věříte v AI? Po ztrátě víry v náboženství, média, vládu a vědu zbývá umělá inteligence

ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.