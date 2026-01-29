O aktuálních slovech: „letadlo“ versus „letoun“

Ať je to ale jakkoliv, to, co mne opravdu zaujalo, je označování tohoto výrobku střídavě (odborně vyjádřeno: promiskue) jako letadlo a letoun, přičemž to první většinou používají laici (jako jsem já), to druhé letečtí experti.
Nejsme my, letečtí laici, ovšem zdaleka první, kdo používá slovo letadlo. Je to – možná pro někoho překvapivě – slovo známé a užívané již ve staré češtině. Nejstarší doklad na ně máme z poloviny 14. století z Žaltáře klementinského, kde se popisuje, jak Hospodin nakrmil Izraelské na poušti, slovy I dščalo (pršelo) na ně jako prachem maso a jako pieskem morským letadla pernatá, kde letadly pernatými se zcela zřejmě míní ptáci.
Pro nedostatek dokladů není úplně jasné, zda v tehdejší češtině bylo letadlo plným synonymem pro slovo pták, nebo zda neslo obecnější význam „živočich schopný letu“ (tj. např. i netopýr, motýl, brouk…) – přídomek pernatá však navozuje dojem, že zřejmě šlo o tento širší význam, protože jinak by jej nebylo potřeba. Jinými slovy, již Karel IV. a Jan Hus znali slovo letadlo, byť v jiném významu, než v jakém je používáme dnes.
Toto slovo pak žilo v jazyce dále, někdy s krátkým a někdy s dlouhým -e- (létadlo), bohatě je nacházíme v 19. století, např. Milota Zdirad Polák zmiňuje létadla v knize Vznešenost přírody z roku 1819 – a letadla si tehdy našla cestu dokonce i do slavného podvrhu Rukopisu královédvorského, v němž se píše Vzezvuče skřek hrozonosný, poplaši zvěř leský (lesní), vše nebeská letadla.
Během těch dlouhých věků – snad někdy v 18. století – však slovo letadlo rozšířilo svůj význam a existovalo jako synonymum pro výraz křídlo – pěkný doklad na to máme z r. 1836, kdy jistý Josef Kajetán Týl (sic!) v časopise Květy píše Křídla na způsob letadel nedopýrových (sic!) nejlépe se hodí, jimižby se člověk do povětří povznesl.
V 19. století se význam slova dále kreativně rozšířil, k roku 1828 již lze z časopisu Rozličnosti doložit letadlo jako nástroj k lítání (tehdy zřejmě ovšem ještě balón), k roku 1861 je František Sušil v překladu Ovidiových básní užívá ve významu „šíp“ (který, jak nutno uznat, také létá), v roce 1869 je v práci o jevištní technice antického Řecka použito slovo letadlo dokonce pro jevištní mechanismus (řecky mechané, polatinštěle machina) umožňující náhlý a neočekávaný vstup postavy na jeviště (což se stalo zdrojem klasického obratu Deus ex machina) a roku 1877 užívá Svatopluk Čech tohoto slova pro létající dětskou papírovou skládanku (dnes bychom asi užili výrazu vlaštovka).
S rozšířením vynálezu bratří Wrightů se pak slovo letadlo začalo rychle užívat tak, jak je známe my, výše zmínění laici: k roku 1912 je tak použito u Antala Staška a v podobě létadlo u Karla Matěje Čapka-Choda.
V dnešním odborném jazyce je pak význam slova ještě širší: pro experty nese slovo letadlo význam jakéhokoliv zařízení, nástroje či výrobku, který umožňuje pohyb vzduchem (rozumí se bez opory na zemi): pro laiky poněkud překvapivě je tak letadlem např. i padák.
Tolik tedy k letadlu (či létadlu), a nyní ke slovu letoun. To jsou v češtině ovšem vlastně slova dvě, neboť jednou jde o podstatné jméno v rodě mužském životném – letouni (s měkkým -i na konci) jsou tak jednak řád savců, do něhož patří netopýři a kaloni, a jednak čeleď mořských ryb schopných delšího klouzavého letu nad hladinou, zatímco v rodě mužském neživotném jsou letouny (na konci s -y) definovány jako „motorová letadla, jež k letu využívají odporu vzduchu proti nepohyblivým křídlům“: mezi letouny tak patří stroje, jimiž létáme na dovolenou, dále třeba stíhačky a bombardéry, a také např. motorová rogala.
Jinými slovy, kluzáky, balóny, vzducholodě, bezmotorová rogala a padáky a také vírníky a helikoptéry jsou sice letadla, leč nejsou to letouny, protože buď nemají motor, nebo nemají pevná křídla. Etymologicky překvapivé pak je, že helikoptéry čili vrtulníky nemají vrtuli – snad kromě té malé na ocasu – nebo tedy poněkud obšírněji: to, co my laici při pohledu na vrtulník pokládáme za vrtuli, je v odborném jazyce pohyblivé křídlo.