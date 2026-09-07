Vítězství AfD. Politické zemětřesení v Německu může otřást celou Evropou

Miloš Balabán
Komentář   17:00
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AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44 procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. (6. září 2026) | foto: Reuters

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...
Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří ve štábu strany po zemských volbách v...
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...
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Drtivé vítězství Alternativy pro Německo v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku je pro kancléře Friedricha Merze a CDU politickou katastrofou, která může skončit i předčasným odchodem Merze jak z čela strany, tak z kancléřského křesla.

Následoval by tak svého dřívějšího britského kolegu Keira Starmera, který po drtivé porážce v komunálních volbách musel odejít z Downing Street 10. Labouristé totiž dospěli k závěru, že s ním příští volby nevyhrají.

Může vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku ohrozit politickou budoucnost Friedricha Merze?

celkem hlasů: 96

Něco podobného teď mohou zažívat němečtí křesťanští demokraté, jejichž podpora na celostátní úrovni je okolo 20 procent. A tento měsíc asi navíc utrpí další neúspěch v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně.

Problémem navíc je, jak dlouho může současná koalice CDU a SPD fungovat, když obě strany mají dohromady podle průzkumů veřejného mínění pouze třetinovou podporu voličů. A jak poznamenal server Eurointelligence.com: „Merz neplní žádný svůj velký slib. SPD prohlásila, že bude více prosazovat další ekonomické reformy. Pro Merze a CDU je to katastrofa. Požární zeď proti Alternativě pro Německo uvěznila CDU v nepopulární a dysfunkční koalici.“

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Nejistá evropská budoucnost

Volby v německé zemi s pouhými dvěma miliony obyvatel ale mohou znamenat i otřes pro evropskou politiku. Je totiž třeba vzít v úvahu, že Německo je největší evropskou ekonomikou, průmyslovým srdcem kontinentu a zemí, bez níž si nelze představit integrovanou Evropu. Vždy platilo, že bez ohledu na to, kdo vládl v Berlíně, bylo Německo předvídatelné. Bude to ale platit i v příštích měsících, kdy bude mít v čele oslabeného kancléře a pravděpodobně nefunkční vládní koalici?

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Evropská politika přitom teď čelí mnoha výzvám: válce na Ukrajině, politice Ruska a Číny, komplikovaným vztahům s USA v čele s Donaldem Trumpem, problémům s migrací i dopadům klimatických změn. Obrovským problémem je i pokles evropské konkurenceschopnosti, který se také projevuje krizí automobilky Volkswagen, vlajkové lodi německé ekonomiky. Negativní posuny v německé politice by výrazně zatížily funkčnost a akceschopnost politiky evropské.

Úspěch AfD by mohl být podle řady analytiků předzvěstí dalších vítězství krajně pravicových stran v celé Evropě – ve Francii, Británii, Itálii a Španělsku –, protože i jejich obyvatelé jsou stejně nespokojení jako Němci.

Analytik poradenské společnosti Eurasia Group Mutjaba Rahman konstatoval: „Evropa zažívá kolaps vyspělé státnosti. A vlády jsou bezmocné, pokud jde o omezení životních nákladů. Nemohou pro voliče udělat nic.“ Přidejme k tomu kolaps migrační politiky a je zaděláno na velký politický problém.

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A možná, že to, co se odehrálo v Sasku-Anhaltsku, bylo předehrou k vítězství Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách příští rok v dubnu. Pak by se asi francouzsko-německý motor Evropské unie definitivně zadřel. V každém případě nás zřejmě čekají nejen v Německu dramatické týdny a měsíce, které mohou předurčit další budoucnost Evropy v už tak rozbouřeném světě.

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