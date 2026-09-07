Následoval by tak svého dřívějšího britského kolegu Keira Starmera, který po drtivé porážce v komunálních volbách musel odejít z Downing Street 10. Labouristé totiž dospěli k závěru, že s ním příští volby nevyhrají.
Něco podobného teď mohou zažívat němečtí křesťanští demokraté, jejichž podpora na celostátní úrovni je okolo 20 procent. A tento měsíc asi navíc utrpí další neúspěch v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně.
Problémem navíc je, jak dlouho může současná koalice CDU a SPD fungovat, když obě strany mají dohromady podle průzkumů veřejného mínění pouze třetinovou podporu voličů. A jak poznamenal server Eurointelligence.com: „Merz neplní žádný svůj velký slib. SPD prohlásila, že bude více prosazovat další ekonomické reformy. Pro Merze a CDU je to katastrofa. Požární zeď proti Alternativě pro Německo uvěznila CDU v nepopulární a dysfunkční koalici.“
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Nejistá evropská budoucnost
Volby v německé zemi s pouhými dvěma miliony obyvatel ale mohou znamenat i otřes pro evropskou politiku. Je totiž třeba vzít v úvahu, že Německo je největší evropskou ekonomikou, průmyslovým srdcem kontinentu a zemí, bez níž si nelze představit integrovanou Evropu. Vždy platilo, že bez ohledu na to, kdo vládl v Berlíně, bylo Německo předvídatelné. Bude to ale platit i v příštích měsících, kdy bude mít v čele oslabeného kancléře a pravděpodobně nefunkční vládní koalici?
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Evropská politika přitom teď čelí mnoha výzvám: válce na Ukrajině, politice Ruska a Číny, komplikovaným vztahům s USA v čele s Donaldem Trumpem, problémům s migrací i dopadům klimatických změn. Obrovským problémem je i pokles evropské konkurenceschopnosti, který se také projevuje krizí automobilky Volkswagen, vlajkové lodi německé ekonomiky. Negativní posuny v německé politice by výrazně zatížily funkčnost a akceschopnost politiky evropské.
Úspěch AfD by mohl být podle řady analytiků předzvěstí dalších vítězství krajně pravicových stran v celé Evropě – ve Francii, Británii, Itálii a Španělsku –, protože i jejich obyvatelé jsou stejně nespokojení jako Němci.
Analytik poradenské společnosti Eurasia Group Mutjaba Rahman konstatoval: „Evropa zažívá kolaps vyspělé státnosti. A vlády jsou bezmocné, pokud jde o omezení životních nákladů. Nemohou pro voliče udělat nic.“ Přidejme k tomu kolaps migrační politiky a je zaděláno na velký politický problém.
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A možná, že to, co se odehrálo v Sasku-Anhaltsku, bylo předehrou k vítězství Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách příští rok v dubnu. Pak by se asi francouzsko-německý motor Evropské unie definitivně zadřel. V každém případě nás zřejmě čekají nejen v Německu dramatické týdny a měsíce, které mohou předurčit další budoucnost Evropy v už tak rozbouřeném světě.