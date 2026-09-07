Volby bez vítěze vyhrála AfD. Proč takový údiv, když to dopadlo podle očekávání?

Zásadnější problém je v tom, co tady znamená vítězství. AfD už překonala více milníků. První europoslanci (2014), první mandáty v zemských sněmech (Braniborsko, Durynsko, Sasko v roce 2014), první poslanci ve Spolkovém sněmu (2017), první přednosta okresu (2023), první vítězství v zemských volbách (Durynsko, 2024).
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Sečteno. AfD získala v Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů, ukazují výsledky
Jenže v Durynsku sice získala nejvíce hlasů, ale příliš málo na to, aby sestavila vládu. Tu potom – jak je v Německu již zvykem – složila velká koalice, respektive kočkopes (konzervativci, sociální demokraté a postkomunistické Spojenectví Sahry Wagenknechtové, BSW).
Přelom této volební neděle spočívá v tom, že AfD nejen vyhrála, ale má nakročeno ke své první vládě v nějaké spolkové zemi. Spojenectví Sahry Wagenknechtové si udrželo výsledek 5,3 procenta. Tím se tato strana dostala do zemského sněmu, čímž může tolerovat AfD, o čemž paní Sahra už dříve uvažovala nahlas.
Avšak hlavní poselství nedělních voleb – to, co společensky otřásá Německem, ba i spolkovou vládou kancléře Merze – je jednoduché jako facka.
Favoritem na mistra světa v kočkopsech
„Protipožární zeď“, vytěsnění AfD spočívající v tom, že žádná zavedená strana s ní nesmí spolupracovat ani komunikovat od spolkové úrovně až po tu komunální na venkově, dostala zásadní úder. Možná i smrtící, ale to bude jasné až po zveřejnění úplných výsledků voleb. Tak či onak, „protipožární zeď“ nedokázala zabránit situaci, kdy se před AfD otevírá cesta k zemské vládě, zatímco všichni ostatní dohromady nemají většinu jistou. Tedy nemají ani šanci, že by AfD vytěsnili jako před dvěma lety po volbách v Durynsku.
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O německých volbách, ale hlavně o Česku
Pro ilustraci. V neděli pozdě večer grafické odhady šancí na vytvoření zemské vlády rýsovaly tyto dvě možnosti. Za prvé: AfD s tolerancí BSW by měla 44 křesel z celkem 83. Za druhé: CDU, SPD a Zelení tolerovaní Levicí by měli 39 křesel z celkem 83. To jako vážně. Kdyby se pořádal šampionát v kočkopsech, kombinace konzervativců, sociálních demokratů, zelených a postkomunistů by byla favoritem na vítěze.
A tyto odhady se nakonec ukázaly jako reálné. Teď ještě nelze definitivně říci, zda AfD utvoří zemskou vládu díky toleranci BSW, nebo díky tomu, že její saskoanhaltský lídr Ulrich Siegmund ukecá při hlasování ve sněmu nějakého poslance z CDU. Ale „protipožární zeď“ ve své dosavadní (někdo by řekl svazácké) podobě je nahlodána.
Není to jen ideologická floskule, ale i praktická věc. Pro AfD znamená tato neděle vítězství, neboť dosáhla možného maxima z toho, co chtěla. Vítězství spatřuje v dosažení co nejlepšího výsledku.
Spolková vláda, zavedené politické strany a celý dosavadní establishment (Andrej Babiš by řekl „mocenský kartel“), prostě fanoušci „protipožární zdi“, to mají složitější a sami si dláždí cestu k porážce i jinde než pouze v jedné spolkové zemi.
Vítězství totiž pojímají negativně. Vítězstvím pro ně není primárně to, že prosadí své ideje, vize a programy, aby získali co nejvíc voličů. Vítězstvím je pro ně to, když zabrání v úspěchu jiným, tedy AfD. Když se jim podaří zabránit tomu, aby AfD sestavila vládu v jedné málo významné spolkové zemi (2 miliony obyvatel, 2,5 procenta německé populace).
Pochopí, co se odpadající voliči snaží sdělit?
Heslo zní „zastavte AfD“ (ve stylu „zastavte Trumpa“, „zastavte Le Penovou“, „zastavte Farage“). Jenže voličům – a jak ukazují výsledky ze Saska-Anhaltska, velké části voličů – nejde o zastavení té či oné party, třebas ideově či charakterově nepříjemné, ba páchnoucí. Více jim jde o tak „banální“ věci, jako je role státní (zemské) moci.
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Úspěch AfD vyhnal Němce do ulic, protestovali v Berlíně, Frankfurtu i Mohuči
Aby stát (spolková země) zajišťoval bezpečí, školský systém, infrastrukturu či jen to, k čemu se ústy kancléře sám zavázal – třeba k účinné deportaci alespoň těch ilegálních migrantů, kteří v Německu spáchali trestné činy. A pokud tyto závazky nefungují, voliči hlasují více pro ty, kteří to alespoň slibují (AfD), než pro ty, kteří se v jejich očích blamovali.
Toto je vítězství pro AfD, ať se to komukoliv líbí, či nelíbí. Hlavním vzkazem těchto voleb není přesné procento hlasů pro AfD (zda získá 41, či 42 procent a tím i vládní většinu). Tím vzkazem jsou výsledky stran vládnoucích v Berlíně. Pokud v Magdeburku spadla kancléřova CDU na polovinu, k vysvětlení není třeba nějaká sofistikovaná analýza.
Tyto věci jsou známé léta. Jak loni napsal Peter Grimm, bývalý disident v komunistické NDR: „Zastavit nástup AfD je samozřejmě možné. Jen by tradiční strany konečně musely pochopit, co se jim odpadající voliči snaží už roky sdělit.“