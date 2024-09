AfD poprvé vyhrála zemské volby. Voliči v Durynsku ukázali, že liberální demokracie má alternativu

Znamená to, že tolik Němců na východě je pro pravicový extremismus, ba pro neonacismus? Mediální hodnocení v tomto duchu obletělo svět. I web The New York Times projevil obavy o zdraví německé demokracie. Jenže úspěch AfD není příčinou choroby demokracie, ale jejím důsledkem.

Krize vlády i liberální demokracie

Uvědomují si to v samotném Německu. Dokonce i v magazínu Der Spiegel, který platí za baštu Zelených a liberální demokracie. Christoph Hickmann v úvodníku napsal, že neděle byla cézurou. Rozuměj zásadním zlomem, který mění vnímání událostí. Jako se u nás události dělí na ty, co byly před 17. listopadem 1989, a ty, co až po něm, že by se v Německu dělily na ty před 1. zářím 2024 a po něm? Uvidíme.

Důležitější je ale něco jiného. Hickmann píše spíš o slabosti vlády. Za hlavní průšvih pokládá naprostý krach vládních stran, tedy těch, jež tvoří vládní koalici v Berlíně. V Durynsku její pilíře – sociální demokraté, Zelení, liberálové – nedostali dohromady ani tolik hlasů jako zcela nové Společenství Sahry Wagenknechtové, strana sociálního konzervatismu.

Ale ani toto nemusí být to nejzásadnější. Setrváme-li u postřehů Christopha Hickmanna, pak nejdůležitější je tento: nedělní volební večer v Durynsku a Sasku neodhalil jen krizi vládních stran v Berlíně (sociálních demokratů, Zelených, liberálů čili „semaforu“, jak se koalici říká). Ukázal i krizi liberální demokracie jako takové.

Tady lze ale dodat: ukázal krizi toho, co se za liberální demokracii vydává, respektive co na ni bylo pasováno, ač to často moc liberálně nepůsobí.

Když lídři neposlouchají voliče

Voliči v Durynsku a Sasku nehlasovali pro extremismus ani pro neonacismus. Nehlasovali ani proti legalizaci konopí či zákonu o genderovém sebeurčení, tedy proti lahůdkám levicově liberální scény. Jejich rozhodnutí potrestat vládní strany ovlivnily obecnější problémy. Třeba rozpadající se infrastruktura (dopravní, nemocniční, školská), nezvládání migrace a též integrace běženců a také – podle jejich názoru přepjatá – vojenská pomoc Ukrajině.

Na tom není nic specificky německého, durynského či saského. Stává se to i jinde. Voliči pak očekávají, že je s nabídkou alternativní politiky osloví konkurenční strany hlavního proudu. Problém nastává ve chvíli, kdy se etablované strany dlouhodobě střídají v opakované velké koalici, když přísahají na liberální demokracii jako na jedinou přípustnou cestu. Kdy jedinou stranou, která nabízí skutečnou alternativu, je zlopověstná Alternativa pro Německo (AfD). Jistě, jen málokdo se přizná nahlas, že volí stranu s nálepkou extremistická. Ale nekupte to, jste-li voličem v regionu, kde se zmíněné problémy soustředí.

Je to v jádru situace, kterou v USA popsal J. D. Vance, Trumpův kandidát na viceprezidenta: „Skutečnou hrozbou pro americkou demokracii je to, že voliči stále hlasují pro méně imigrace a politici je odměňují větší imigrací.“ Toto je podle něj zřejmé v celém západním světě včetně Německa a Británie: „Občané říkají svým lídrům, že chtějí méně imigrace, a lídři je stále odmítají poslouchat.“

Zde je zásadní příčina úspěchu AfD v Durynsku a Sasku. Ne představa, že tolik Durynků a Sasů propadlo neonacismu. Uznává to i citovaný Der Spiegel. Nyní ale píše: „Nedělní výsledek je pro vládní koalici tak skličující proto, že toto vše sama viděla. Že dokonce sama v migraci změnila kurz. Krátce před volebním víkendem směřoval první deportační let (myšleno se soudně vyhoštěnými imigranty – pozn. aut.) do Afghánistánu, ale to už bylo k ničemu.“

Máme-li z voleb v Durynsku a Sasku získat nějaké poselství či poučení, mohlo by znít takto. Nedělejme z liberální demokracie posvátnou krávu. Něco, co rozhoduje o směru politiky bez ohledu na hlas voličů. Těm pak nezbude než si vybrat partu typu AfD. Tuší to i Der Spiegel, když uvažuje, jak by měly reagovat vládní strany: „Nesmí zaznít: rozumíme. Sdělení by mělo být tišší, pokornější: chceme vám porozumět, chceme to aspoň zkusit.“