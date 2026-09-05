Poprvé v dějinách Spolkové republiky je možné, že radikální Alternativa pro Německo (AfD) nejen zvítězí v jedné zemi, ale dokonce se v ní ujme vlády. A i když v tom bude jasněji až v neděli pozdě večer, už teď jen ta možnost hýbe společností.
Ať volby dopadnou jakkoliv, vládnou ti samí
Pro jedny je AfD ztělesněním zla. Stranou, která – kdyby vládla v Berlíně – by Německo vyvedla z EU, ohrozila veškeré menšiny a prováděla deportace nelegálních migrantů. V praxi by to samozřejmě tak horké nebylo, a kdyby vládla v Magdeburku, tak ještě méně. Šéfka AfD Alice Weidelová v televizním rozhovoru řekla, že kdyby vyhrála spolkové volby, prosazovala by jen vystoupení Německa z eurozóny (neboť euro je slabá měna) a ze Schengenu (aby stát mohl účinně kontrolovat své hranice). Nicméně pro kampaň je AfD ideálním strašákem.
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Jde o celé Německo, výhra AfD nás vrátí do minulosti. Před jejím nástupem varuje i Merz
Pro jiné je ale AfD jedinou fungující opozicí v Německu. Tedy v zemi, kde již skončily doby, kdy se u vlády střídala levice a pravice. Za prvních 60 let existence Spolkové republiky tam velká koalice vládla jen jednou (1966 až 1969), a to z nouze. Za posledních 20 let, od nástupu Angely Merkelové, se velké koalice staly normou.
Jinými slovy. Ať ty či ony volby dopadnou jakkoliv, v té či oné kombinaci vládnou křesťanští a sociální demokraté, liberálové a Zelení. Lidé pod 30 let v dospělosti nic jiného nepoznali. Proč to tak je?
Inu proto, že AfD byla pasována na zločinnou, byla kolem ní postavena „protipožární zeď“ a každý se jí musí povinně štítit. Přitom čím víc je ostrakizována, tím více posiluje u voličů a získat proti ní většinu je stále obtížnější. V neděli večer v Magdeburku by se mohlo dokonce ukázat nemožné. Že AfD uspěje natolik, že ani ta nejbizarnější kombinace poražených, ani kočkopes od konzervativců přes sociální demokraty, liberály, exkomunisty, postkomunisty až kdo ví, po koho ještě, vládní většinu nedá.
To samozřejmě nelze předem tvrdit, ale už sama ta možnost dává nedělním volbám zvláštní glanc a šmrnc.
Porazit je lepší nabídkou, ne zdí
Aby nevznikla mýlka. AfD si bohatě zaslouží kritiku, v té či oné věci i odsudky. Má ve svých řadách zvláštní existence (od obhájců wehrmachtu přes bojovníky proti Benešovým dekretům až po sympatizanty s agresivitou Ruska), a zdaleka ne všech se dokázala zbavit. Ale zásadní otázka zní jinak.
Má být AfD poražena tím, že soupeři – tradiční politické strany – vyrukují s lepší nabídkou? Že osloví víc voličů? Vyhrají volby ve volné soutěži? Anebo tím, že se kolem AfD postaví „protipožární zeď“?
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Průzkum přisuzuje AfD v Sasku-Anhaltsku až 43 procent hlasů
„Protipožární zeď“ je absolutní izolace AfD od spolkové až po obecní rovinu. Milují ji hlavně ti, kteří politický souboj s AfD převádějí na úroveň zápasu Dobra a Zla. Jenže tento černobílý pohled je matoucí i pro leckteré kované demokraty. Dobře to popsal novinář René Pfister, jenž šest let působil jako dopisovatel z Washingtonu. Právě proto, že tam byl svědkem, jak umanutý antirasismus a antifašismus woků nakonec pomohl k vítězství Donaldu Trumpovi, tak v magazínu Der Spiegel varoval před tímhle přístupem k AfD.
Voliče AfD pokládá za ty, kteří se právem necítí v politice a médiích dostatečně zastoupeni. Píše: „Ti, kdo v AfD vidí jen propast fašismu, snadno přehlédnou fakt, že je to i strana úctyhodných řemeslníků, kteří nosí košile s krátkým rukávem.“ Osobně zašel na kongres AfD v Erfurtu a zaujalo ho heslo Německo. Ale normální. To ukazuje, proč je AfD tak úspěšná.
Německo, ale normální
Heslo Německo. Ale normální vypovídá o lecčems. Hlavně o tom, proč se v neděli očekává výsledek nad 40 procent hlasů. Je snad extrémní požadavek, aby nelegální migranti nesměli překračovat hranice? Je extrémní požadovat po státu, aby fungoval? Je extrémní chtít, aby stát chránil své občany před útoky? Jsou to požadavky fašistické? Anebo normální?
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AfD povládne, míní spolušéfka Weidelová. Strana se neshodne na duhových rodinách
To je zásadní společenská otázka před volbami v Sasku-Anhaltsku, a nejen tam. Neboť dokud jsou takové požadavky z dílny AfD cejchovány na extremistické, mnozí, kteří se považují za normální, budou hlasovat pro „extremisty“.
Toto jsou zásadnější společenské motivace než nějaké -ismy. Máme-li to všechno shrnout co nejstručněji, můžeme si vypůjčit věty z dopisu čtenáře zveřejněného v Týdeníku Echo. Napsal je Čech dlouhodobě žijící v Německu a znějí takto: „Problém je, že AfD je bohužel jedinou alternativou k ‚demobloku‘, kde se všechny strany sobě podobají jako jedno zkažené vejce druhému. Pak ta alternativa ani nemusí být dobrá. Stačí, že je jiná.“