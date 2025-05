I v Afghánistánu na misi pořád platí právní stát. Choulostivý proces by měl být veřejný

Aby to bylo ještě zamotanější, Afghánce vyslýchali i Američané. Při výslechu ho prostě někdo ze msty umlátil, ale role Čechů v této kauze je nejasná. Nejsou obviněni za zabití, ale za neuposlechnutí rozkazu, vydírání a neposkytnutí pomoci.

Když kolega psal o tomto incidentu, objevila se svědectví, že výslechy těchto zajatců (podezřelých z terorismu, to ano) probíhají takto běžně. Vojáci se s nimi nemazlí, což je ospravedlňováno i tím, že musejí ze zajatce dostat, jestli náhodou neměl komplice, a podobně.

„Je logické, že ho přitlačili, ale nemělo to dopadnout fatálně,“ řekl MF DNES drsně jeden z bývalých vojáků. Jinými slovy, mlátit tam lidi u výslechu je normálka, akorát umřít by tedy u toho neměli.

Proč bude mít dilema prezident Petr Pavel, kterého předseda Motoristů Petr Macinka požádal o milost pro vojáky, je celkem jasné. Pochází jako bývalý voják z podobného prostředí a bude na něj tlak, aby „držel basu“. Je zjevné, že vojáci budou mít ve společnosti velké zastání. Že sloužili vlasti, že Afghánistán je peklo. Kdo tam nebyl, nemá právo vynášet nějaké soudy.

Soudce, který dostane kauzu přidělenou, pravděpodobně není bývalý voják z misí, ale verdikt bude muset vynést.

Vždycky si v téhle souvislosti vzpomenu na slavný případ, kdy Izraelci unesli nacistického zločince Adolfa Eichmanna z Argentiny domů, kde byl postaven před soud a dostal trest smrti. Jasně, agenti Mosadu mohli Eichmanna zabít rovnou na místě, možná by to bylo i jednodušší, ale Izrael dal přesto přednost spravedlivému soudnímu procesu, byť se asi výsledek dal čekat. Jasně, Američané bin Ládina neunesli k soudu a zabili ho hned...

Válka jako polehčující okolnost

Proč to popisuji? Protože demokracie a právní stát, kterým Česká republika je, mají zůstat demokracií a právním státem i v takto vyhrocených podmínkách, někde na vojenské základně v prachu daleké Asie, kde by člověk čekal, že bude platit spíš právo samopalu a pěsti. Ale jak ukázalo státní zastupitelství, naše právo tam prostě dosahuje.

Přirozeně, že soudce může k drsným podmínkám přihlédnout jako k polehčující okolnosti a tato polehčující okolnost může zastínit všechno ostatní a může být i uznána.

Jinou otázkou samozřejmě je, zda snaha zrovna tento izolovaný případ dostat před soud – poprvé v historii – nemá kromě spravedlnosti i jiné motivy, tedy oslabit kredit armády. Zda to není důsledek nějakého vyššího mocenského boje.

Celá věc ale může mít i jiné vyústění, které ze soudce (i prezidenta) tíhu jejich rozhodnutí sejme. Byť existuje svědek, tlumočník, který údajně slyšel z místnosti křik, a byť soud má jako důkazy videa a fotky z mobilů vojáků, stejně nebude podle mě jednoduché každému jednotlivému jeho podíl přesně dokázat, což je podmínka odsouzení. Zvlášť když předtím teroristu měli „v péči“ Američané a vždycky se může říct, že doplatil hlavně na jejich pěsti. Pak by přišlo zproštění a nikdo by asi nekřičel. Každopádně by měl tak choulostivý proces být veřejný, a ne v utajení.