Lidovky.cz: Jak vlastně dneska vypadá Afghánistán pod vládou Tálibánu?
Významná část Afghánců je ráda, že Tálibán přinesl mír a stabilitu a spolu s tím přišly ekonomické investice, hlavně z afghánské diaspory. Afghánistán ekonomicky opravdu roste. Protože lidé se najednou nebojí investovat, nebojí se, že na to spadne někde raketa nebo že jim někdo, kdo bojuje proti Američanům, jejich firmu vypálí.
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Lidovky.cz: Připomíná to růst pod koaliční správou nebo pod vládou prezidenta Karzáího, kdy najednou také přišel ohromný ekonomický boom.
Ano, je to důsledkem bezpečnosti a navíc je to docela organizované. A zvláštní a zajímavé na tom je, že tam jsou pravidla, že dům nesmí být vyšší než šest pater, jedenáct pokud je na hlavní třídě, musí mít podzemní parkování, musí mít čističku odpadní vody, musí tam být vyhrazený prostor pro nějakou zeleň. Tahle pravidla platila už dříve, jen je nikdo nebyl schopný vymáhat. A Tálibán toho schopen je.
Lidovky.cz: Takže státní správa v Afghánistánu funguje?
Přijel jsem do země po několika letech se stereotypní představou, že Tálibán tyhle věci vůbec nezajímají. A odjel jsem s tím, že vlastně ta ministerstva a úřady zůstaly úplně stejné, jako byly dříve, jen se vyměnily osoby na nejvyšších pozicích. To samé se zkopírovalo někde na provinčních a okresních úrovních. Na řadě těch úřadů jsou ti samí úředníci, pracují podle starých plánů a strategií vypracovaných před vládou Tálibánu. Samozřejmě, někde došlo k tomu, že si tálibánci přivedli své lidi, kteří nemají potřebnou kvalifikaci, ale jsou tam jiní, kteří ji mají.
Lidovky.cz: Co se tedy stalo s úředníky bývalé vlády, slouží teď Tálibánu?
Část z nich utekla, část začala pracovat pro novou vládu. Berou to tak, že nepracují pro konkrétního ministra či hnutí, ale prostě pro stát. Navíc je v Afghánistánu obří nezaměstnanost, a tohle je řešení, jak si ekonomicky polepšit. Tálibán dokonce hledal kvalifikované lidi do státní správy. Jak mi říkal kolega, já mám kamaráda tálibánce, který pracuje pro stát. Prostě si vezme turban, nechá si narůst vousy a žádnou ideologii k tomu nepotřebuje.
Lidovky.cz: Takže řízení státu funguje efektivně?
Funguje efektivně. Otázka je ohledně korupce. V posledních letech před vládou Tálibánu se korupce rozmohla tak, že stát téměř přestal být funkční. Zajímalo by mě, do jaké míry ta korupce tam funguje teď. Často mi lidi říkali, že vlastně taková ta malá korupce, ty úplatky pro policisty, skoro vymizela. Nicméně pořád mluví o tom, že velká korupce někde je. Někteří vůdci Tálibánu mají nějaké benefity ze státních zakázek. Lidé o tom mluví. A když člověk přijede na venkov a vidí sídlo, které tam vyrostlo, tak si říká, kde člověk s platem státního úředníka na to vzal peníze.
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Lidovky.cz: Takže moc problémů není?
Rozhodně nechci, aby to vyznělo nějak romanticky, že všechno v Afghánistánu běží skvěle. Pro Afghánky, ženy, je samozřejmě všechno mnohem komplikovanější. Ale zase, já bych se podíval na to, jak to fungovalo na konzervativním afghánském venkově. Tam si myslím, že se pro řadu lidí včetně žen opravdu nic nezměnilo. Postavení žen tam bylo stejné (rozuměj stejně špatné) za republiky, jako je za Tálibánu. A stejně tak na odlehlých místech, kde to bylo trošku progresivnější, do postavení žen Tálibán moc nezasahuje a ženy fungují ve veřejném životě navzdory Tálibánu. Samozřejmě je to o dost komplikovanější pro ženy ve velkých městech, které chtěly budovat nějakou kariéru. Naprostá většina z nich ale už emigrovala.
Lidovky.cz: Jak pracují v Afghánistánu v takovémto prostředí západní nevládní organizace?
My pracujeme s neziskovou organizací AWEC, což je ženská organizace. Jejich ředitelka je schopná s některými ministerstvy jednat osobně na úrovni ministra. Ale na některých ministerstvech je to složité, odmítají se tam s ní jako s ženou bavit. Musí za sebe poslat nějakého svého mužského reprezentanta.
Pro nás je to taky komplikace, protože pracujeme ve vzdělávání, máme i programy pro ženy a dívky a potřebujeme mít ženské zaměstnankyně. To Tálibán v jednu chvíli úplně zakázal. Potom došlo k určitým ústupkům, ale jsou tu pořád velké restrikce třeba na práci žen a mužů v jedné místnosti. A tohle je velká překážka toho, jak můžeme pracovat.
Lidovky.cz: Kdo to hlídá?
Hlídá to úřad, který se anglicky jmenuje Promoting Virtue and Preventing Vices, což je taková náboženská policie. A také je tu tajná policie, bez jejíhož vědomí se nedá nic dělat. Řekl bych, že je to vlastně nejkomplikovanější část v naší práci.
Když přijede cizinec, tak pokud nemá povolení z Kábulu na jakoukoliv cestu, nikam se nedostane a všechno sledují.
Lidovky.cz: Jak to funguje?
Já jsem tam byl nedávno poprvé od převzetí moci Tálibánem, ale co jsem slyšel, tak lidé říkají, že v letech 2021-22 to bylo těžší, policie byla ostražitější, věci se více kontrolovaly. Nyní si je Tálibán „jistější v kramflecích“ a tak policie zasahuje do života lidí čím dál tím méně. Ale zároveň, znovu říkám, je to tajná policie, najímají informátory napříč komunitami a bez jejich vědomí se toho moc nestane.
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Lidovky.cz: A jak konkrétně?
Ohledně zaměstnávání žen k nám chodí jak náboženská policie, tak tajná policie na šťáry, aby zjistili, jestli dodržujeme pravidla, když zaměstnáváme ženy. Musí být zahalené, musí mít nějakou zvláštní místnost, od mužů oddělenou. Je zakázána hudba a vodní dýmky, kontroluje se to na veřejnosti, ale neznamená to, že doma lidé hudbu neposlouchají. A v autě taky.
Další věc je vzdělávání. Dívky můžou chodit do školy jenom maximálně do 6. třídy. To policie kontroluje. Nicméně v hlavním městě Kábulu pro vyšší střední třídu vznikly dívčí náboženské školy, kde funguje úplně normální vzdělávání pro starší dívky. Jen mají nálepku náboženské školy. Nějakým způsobem se to toleruje, ale jen pro vyšší střední třídu.
Lidovky.cz: Jaké je chování vlády k menšinám, je Tálibán stále paštúnská záležitost?
Ano, je to záležitost většinových Paštúnů. A my jako neziskovka se bez toho, abychom měli Paštúny, co mluví paštsky, neobejdeme. Už to rozhodně není o tom, že by nám stačilo mít zaměstnance Tádžiky a Hazáry, co paštsky nemluví. Na druhou stranu strach menšin z Tálibánu asi není tak velký, jaký tu býval během jejich první vlády. Ano, je tu strach z tajné policie, ale ten platí i pro Paštúny.
Lidovky.cz: Takže je nyní Tálibán pragmatičtější, než býval před americkou invazí v roce 2001? Nerazí už radikální ideologii?
Jsou tu dvě kliky, ta kábulská a ta kandahárská. Kandahárská pragmatická není, je to stejná mentalita jako Tálibán číslo jedna. Kábulská je liberálnější, jejich vzorem jsou státy Perského zálivu, země jako Saúdská Arábie, Katar. Země, kde i dívky chodí do školy. Obě kliky ale chtějí funkční stát a mají problém, že válčí s dalšími většími radikály, jako je Islámský stát a snaží se udržet bezpečnost v zemi. A ta je bezpečnější, než bývala dřív. Nikdo třeba nechce vyhodit neziskové organizace ze země, protože zjistili, že je potřebují, pomáhají Afgháncům a nenahlodávají moc Tálibánu. Ve výsledku jsou prostě všichni do nějaké míry pragmatici. Režim je to stabilní a nevidím nějakou možnost, že by mohl být zvenčí svržen a ani tu není nějaká velká vnitřní opozice.