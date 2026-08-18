Afghánistán je „pět let poté“ hřbitovem lidských práv. Přesto není v mezinárodní izolaci

Miloš Balabán
Názor   16:30
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Lidé v Afghánistánu.

Lidé v Afghánistánu. | foto: Naďa Aliová / Člověk v tísni

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Před pěti lety Tálibán znovu ovládl Afghánistán, což negovalo dvacetileté úsilí Spojených států a jejich spojenců nasměrovat zemi na trajektorii „pokroku a demokracie“. Tato snaha přišla poté, co byl Tálibán v říjnu 2001 svržen kvůli tomu, že poskytl útočiště teroristům z Al Káidy, kteří 11. září téhož roku provedli teroristický útok na New York a Washington.

Cena za dvacetiletou misi byla enormní. Americkou státní kasu stála bilion dolarů, život v ní položilo okolo tří a půl tisíce amerických a spojeneckých vojáků, zahynulo i téměř padesát tisíc afghánských civilistů. Její neslavný konec jen podtrhla v druhé polovině srpna 2021 čtrnáctidenní dramatická letecká evakuace západních vojáků, diplomatů a jejich afghánských spolupracovníků z Kábulu.

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A jaký je Afghánistán pět let poté? Z veřejného prostoru jsou vyloučeny ženy a dívky, osou vzdělávání je výuka ideologie Tálibánu. Hudba je zakázána. Policie „neřesti a ctnosti“ rozdává bití hříšníkům, například mužům s nedostatečnými vousy. Instituce státu fakticky neexistují, veškerý život je podřízen náboženské autoritě. Ekonomika je v rozkladu – 14 milionů Afghánců trpí hladem.

Navazování přerušených vztahů

Přesto by situace mohla být dokonce ještě horší. V červencovém článku pro Foreign Affairs uvedl uznávaný americký vojenský historik Carter Malkasian z Naval Postgraduate School v Kalifornii, který má osobní zkušenosti s působením v Afghánistánu, že návrat Tálibánu k moci neproměnil zemi v ohnisko nadnárodního džihádistického terorismu. Tálibán dnes dokonce vede boj s „pobočkou“ Islámského státu v Afghánistánu (je označována jako ISIS-K), což může USA i Západu jako celku konvenovat.

Pravděpodobně to je i východiskem k navazování přerušených vztahů s režimem. Ten ovšem zatím diplomaticky uznalo jedině Rusko – chce si totiž nadále zachovat vliv v širším středoasijském regionu. Moskva dokonce s Kábulem uzavřela dohodu o opravě staré ruské vojenské techniky, která v zemi zůstala po desetileté, tehdy ještě sovětské intervenci v letech 1979-1989.

S představiteli Tálibánu ale už jednaly Čína, Indie, Írán, Katar i země střední Asie - Tádžikistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán a Uzbekistán. V pozadí je i byznys.

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Čína má v Afghánistánu klíčové těžební koncese a investice, zejména do těžby mědi a ropy. Zároveň s Tálibánem komunikuje i kvůli eliminaci islámských militantů, kteří představují hrozbu pro její jihozápadní hranici.

Ve hře je vybudování Transafghánského plynovodu, který má přepravovat zemní plyn z Turkmenistánu přes Afghánistán a Pákistán až do Indie.

Ta posiluje vztahy s Kábulem i proto, aby využila ve svůj prospěch napětí mezi svým rivalem Pákistánem a Afghánistánem, které přerostlo i do ozbrojených střetů. V červnu indický velvyslanec při OSN dokonce naznačil, že je nutné přehodnotit sankce vůči Afghánistánu, jako jsou zákazy cestování, zmrazení majetku a embargo na dodávky zbraní, což se dotýká i desítek členů Tálibánu.

Rozpadající se politika izolace režimu

A dvířka se pootevřela i na Západ. V červnu proběhlo jednání o problematice repatriace neúspěšných afghánských žadatelů o azyl mezi delegací Tálibánu s Evropskou komisí. I když to evropští úředníci označili pouze za „technické jednání“, řada expertů soudí, že tím byl de facto Tálibán legitimizován jako partner, s nímž se musí jednat o snížení nelegální migrace. Navíc panuje přesvědčení, že se udrží u moci. Diskrétní schůzky probíhaly i s dalšími západními zeměmi v Kataru.

Samostatnou kapitolou jsou pak kontakty Tálibánu se Spojenými státy. Tykadlem Washingtonu je bývalý americký zvláštní zmocněnec pro Afghánistán Zalmay Khalilzad, který minulý rok jednal v Kábulu s představiteli Tálibánu už třikrát, zejména s ministrem zahraničí Amírem Chánem Muttakím. Kromě vyjednávání o propuštění zadržovaných Američanů se řešily také možnosti humanitární pomoci, vzájemné ekonomické spolupráce a investic. Je zjevné, že tak funguje komunikační kanál Kábul – Washington, který i přes trvající vážné rozpory mezi oběma aktéry umožňuje Američanům minimálně identifikovat zahraničně-politické postoje Tálibánu k politickému a bezpečnostnímu vývoji v regionu.

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Příznačné je, že Khalilzad v rozhovoru pro deník The National u příležitosti pátého výročí stažení USA a návratu Tálibánu k moci vyzval administrativu prezidenta Donalda Trumpa k rozšíření diplomatických vztahů s Afghánistánem, protože dosavadní americké vyčlenění vytváří nebezpečné geopolitické vakuum pro rivaly USA – má nepochybně v prvé řadě na mysli Rusko a Čínu.

Přísná politika izolace režimu zavedená na mezinárodní úrovni po roce 2021 se tak nyní fakticky rozpadá i navzdory tomu, že Afghánistán je podle OSN „hřbitovem lidských práv“. Země prostě leží v citlivé a důležité geostrategické oblasti, která nezmizela z hledáčku klíčových globálních mocností. A jak je vidět, Tálibán se v rámci možností dokáže pohybovat i na složité geopolitické šachovnici.

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