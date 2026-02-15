Neslavná pravda o Afghánistánu. Jak před čtvrtstoletím začala zbytečná válka

Současný americký prezident si potrpí na úderná a často šokující vyhlášení. Jedno z nich vypustil z úst před pár dny a sdělil v něm, že po dobu bojových misí v Afghánistánu v letech 2001 až 2021 se vojáci z evropských zemí většinou drželi vzadu či mimo frontu.
To ve všech dotčených státech vyvolalo velmi nesouhlasné reakce. Náš náčelník generálního štábu neprodleně připomněl, že on v tom Afghánistánu byl čtyřikrát a ví přesně, že čeští vojáci tam nasazovali životy, ničemu se nikdy nevyhýbali, naopak se tlačili dopředu.
A tak je důležité připomenout, jak to vše před tím čtvrtstoletím začalo. USA měly ve svém čele nového prezidenta, byl to George Bush mladší. Ten byl ve funkci pouhých osm měsíců a najednou musel odpovědět na teroristické útoky z 11. září 2001.
První odpovědí se stala operace Trvalá svoboda, která byla zahájena už 7. října toho roku. Na jejím začátku vše vypadalo velice nadějně. Tálibán byl svržen ještě rychleji, než bylo plánováno, Američané dosadili připraveného prezidenta Karzáího a americký způsob centralizovaného vládnutí, afghánská společnost se začala pomalu otevírat.
|
Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Jenomže pak nastala jedna přelomová událost: na samém konci roku 2001 už obě strany měly válčení dost, a tak přišla nabídka na zahájení mírových jednání mezi Karzáího vládou a Tálibánem, kde vysokou funkci zaujímal prezidentův bratr. Obě strany chtěly ukončit boje. Za této situace si rozhodující slovo vzal Donald Rumsfeld, tehdejší ministr obrany USA.
Byl to původem přeborník USA v zápase řeckořímském a byl zvyklý každého soupeře položit na lopatky. V roce 1956 strašně moc toužil po zlaté olympijské medaili, jenomže neprošel kvalifikací do Melbourne. Sám přiznal, že to v něm až do konce života zanechalo pocit hořký jako pelyněk. A právě invaze do Afghánistánu a o dva roky později do Iráku se pro něj staly velkým zadostiučiněním. Otevřela se mu neodolatelná příležitost, jak na lopatky položit nejprve Tálibán (2001) a hned po něm i režim Saddáma Husajna v Iráku (2003).
Prohraný mír
Dnes víme, že v obou zemích dosáhli Rumsfeldovi hoši rychlého a impozantního vítězství, v prvních euforických měsících se dokonce uvažovalo, kdo bude „dalším pánem na holení“. A tomu také odpovídalo ministrovo chování. Hodně o tom napsal Arturo Muňoz z celosvětově známého amerického institutu RAND Corporation. Ten tvrdí, že Rumsfeld byl faktickým vládcem Afghánistánu a také si toho náležitě užíval.
Karzáímu okamžitě zakázal jakékoliv vyjednávání s Tálibánem, pohrozil zastavením veškeré americké pomoci a kategoricky vyhlásil, že jediným cílem musí být vojenská porážka nepřítele. Tím dal jasně najevo, kdo v té době byl v zemi pod Hindúkušem pánem – a kdo tam byl pouhým místodržícím. Navíc ve svém zápasnickém vidění světa nebyl ochotný vidět rozdíly mezi Tálibánem a al-Káidou, a tak je hodil do jednoho pytle islamistických teroristů. V důsledku toho pak celý Afghánistán padl do rukou radikálních protizápadních sil.
|
„Stateční čeští vojáci.“ Americký velvyslanec žehlí Trumpova slova
A tak výše vzpomínaný Arturo Muňoz píše, že sice nevíme, jak by se situace vyvíjela, kdyby do ní na konci roku 2001 tak neomaleně nezasáhl Rumsfeld, ale i tak je jasné, že se promarnily velké příležitosti. On sám na základě poznatků z terénu tvrdí, že mohl být nastolen mír a nemuselo se válčit dalších dvacet let. Za tu dobu se dvě rychle vyhrané války proměnily v prohraný mír a ve dvě velké asymetrické války s nesmírným lidským utrpením a s obrovskými škodami pro příští generace. Případ Afghánistán tedy je typickým „what if“ argumentem tzv. kontrafaktuálních dějin.
Tak se tedy již na konci roku 2001 vytvořilo základní rozestavení sil pro mise ISAF a Resolut Support, které potom následovaly za účasti spojenců ze zemí NATO, včetně českých vojáků. Ti všichni tam pracovali velice profesionálně a obětavě, leč od počátku jim bylo dáváno najevo, že jsou vnímáni jako cizáci a novodobí křižáci. Místní obyvatelstvo vysoce oceňovalo, že tam postavili školy, přehrady, silnice, sušičky ovoce a další. Jenomže mnozí jim také říkali: to vše se nám bude moc hodit, až vy odejdete.
Za co padli naši vojáci?
Hlavní cíl operace Trvalá svoboda se nakonec vůbec nenaplnil. Naopak, v Aghánistánu znovu vládne Tálibán a je ještě zpupnější a krutější než v roce 2001. A samotným Afgháncům se žije ještě hůře nežli předtím. A co z toho vyplývá pro dnešek? Rozhodnutí o účasti evropských zemí NATO a nasazení vojáků ve vzdáleném Afghánistánu padalo typickou kaskádou: Bílý dům – Pentagon – Brusel – konkrétní členská země. A ve všech zemích byly ztráty na životech. V naší armádě to bylo 14 statečných vojáků, Francouzi jich měli 89, všichni padli jako hrdinové a zaslouží si věčnou úctu.
|
„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu
A pak, v roce 2020, už za prvního Trumpova prezidentství, padlo rozhodnutí, že vojska budou ze země pod Hindúkušem stažena. A znovu následovala kaskáda – své vojáky a jejich tamní spolupracovníky pekelně rychlým tempem stahovaly i další země. Za tu naši by o tom mohl dlouze vyprávět sborový generál Jiří Baloun.
Lze se potom divit, že ve Francii se už od toho léta roku 2021 veřejně klade otázka: stálo působení v dalekém Afghánistánu vůbec za to? Za co tam vůbec naši vojáci padli, když se to vše nakonec semlelo úplně jinak, než jsme chtěli? A zcela na závěr: hanebného útěku z Afghánistánu se nakonec ve svých 88 letech dožil i sám Rumsfeld a vzal na sebe všechnu odpovědnost.