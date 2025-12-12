Příběh budoucí rasistky. Jedné z mnoha obětí Afriky pro pokročilé

„Ten hajzl mi už dvakrát odmítnul dát vízum!“ vyjela na mě, jakmile jsem vlezla do dveří.
Upozornila jsem ji, že „ten hajzl“ umí výborně česky, a jestli skutečně chce dostat vízum, neměla by ho urážet.
|
Neposlouchala mě. Byla spravedlivě rozhořčená. Už dva a půl roku – dva a půl roku! – má v Nigérii přítele. Jsou děsně zamilovaní. Touží se konečně setkat, po dvou a půl letech skypování a whatsappování. Ale ten hajzl dělá, co může, jen aby jim v tom zabránil.
„Z jakého je kmene, jakým jazykem mluví?“ chtěla jsem vědět.
„No – je to Nigerijec. Mluví normálně anglicky.“
Neřekla jsem nic, i když nevylučuju, že mi unikl tichý povzdech.
„A kde bydlí?“ ptala jsem se dál.
„V Jebbu. U Josu. To je město.“ Oboje vyslovila s českým j.
„Myslíte Džos?“ řekla jsem to anglicky. „A ta vesnice je… Džebu? Džebu Miango?“
„To já nevím. Vím jen, jak se to píše.“
Začala jsem „tomu hajzlovi“ držet palce, ať vynalezne sto a jeden důvod, proč dívce vízum neudělit. „Když se znáte tak dlouho… říkal vám něco o té oblasti? Už sedm nebo osm let tam jsou kmenové nepokoje. V Jebbu Miango je to teď nebezpečné. V květnu tam banda ozbrojenců zabila přes jedenáct set lidí.“
Dívka na mě pohlédla úkosem. Možná mi nevěřila, možná si něco takového nedovedla představit. Pokusila jsem se jí vysvětlit, že z toho, co před lety začalo jako proslulé „nigerijské dopisy“, je dnes velký byznys, a nejen v Nigérii. Kriminální bossové shánějí mladé kluky, kteří nemají co na práci, ty naučí, jak správně nalákat své oběti, a jakmile jsou zaháčkované, jak z nich tahat prachy. Pravděpodobnost, že komunikuje se skutečnou osobou a ne s bandou podvodníků, odhaduju tak na 0,05 %.
|
Dívka řekla, že jestli tam nepojede, nikdy to nezjistí. Náš další rozhovor vyjevil, že si není jistá, jak se její drahý jmenuje. Říkal jí to už několikrát, ale ona to vždycky hned zapomene.
Pak ji „ten hajzl“ pozval do kanclu.
Dívka, se kterou jsem se letmo setkala, se chystá na svou první cestu do Afriky a vybrala si Nigérii, Afriku pro pokročilé. Podle odhadů mých i konzulových se dostane do maléru do tří minut nato, co vyleze z letadla. A to ještě bude mít štěstí, na letišti nejspíš přežije. Pokud pronikne do vzdálenějších míst, vystavuje se, mimo jiné, nebezpečí únosu. Unášet bělochy je výhodnější než unášet Afričany, platívá se za ně vyšší výkupné.
Ale dejme tomu, že ji neunesou. Dívka časem zjistí, že její přítel má manželku a za peníze, které mu posílala, aby měl chudák co jíst, si postavil dům. A ona si všechny peníze musí hned uložit do jeho banky, než jí je seberou lupiči.
|
Dívka neuvyklá moc přemýšlet se vrátí domů zrazená, zklamaná a ožebračená. O vyrážce z vedra nemluvě. Tipněte si, jak bude příštích pětatřicet let hovořit o černoších.