Studie Páky politické přesvědčivosti s konverzačním AI ukázala, že AI chatboti dokážou být přesvědčivější v otázce změn politických postojů než tradiční cesty, kterými se doposud podobné ovlivňování veřejnosti odehrávalo. Paradoxně nejpřesvědčivější argumenty, které AI uvádí, však bývají nejméně přesné. Možná proto tak snadno ovlivňují příjemce.
Studie přitom nebyla malá, celkem tři experimenty s téměř 77 tisíci lidmi ve Velké Británii, které využívaly 19 různých AI modelů k diskusi o více než sedmi stech politických otázkách. Zjistily, že „informacemi nabité“ argumenty, které předkládaly chatboty a obsahovaly spoustu faktů a důkazů, byly nejpřesvědčivější při změně názorů lidí. Nicméně, čím více informací argumenty obsahovaly, tím méně přesné obvykle byly.
Účinnější přesvědčování
Dalším klíčovým faktorem, který činil argumenty chatbotu přesvědčivějšími, bylo, zda modely prošly posttréninkem, tedy procesem, kdy jsou AI modely zdokonalovány, aby splnily určité cíle nebo preference. Posttrénované modely, speciálně na přesvědčování, byly až o polovinu účinnější než netrénované a dobře navržené prompty zvýšily účinek zhruba o čtvrtinu.
Výzkumníci zjistili, že po tréninku a podnětech byly argumenty AI mnohem přesvědčivější, než kdyby byly „krmeny“ přizpůsobenými osobními informacemi o uživatelích, tedy něčím, co se masivně využívalo doteď ve všech sociálních sítích i na internetu při cílení reklamy.
Zásadní je i jeden ze závěrů: „I aktéři s omezenými výpočetními zdroji by mohli tyto techniky využít k potenciálnímu trénování a nasazení vysoce přesvědčivých AI systémů, které by obcházely ochranné mechanismy vývojářů, jež mohou omezovat největší proprietární modely (nyní nebo v budoucnu). Tento přístup by mohl prospět bezohledným aktérům, kteří by například chtěli propagovat radikální politické nebo náboženské ideologie nebo podněcovat politické nepokoje mezi geopolitickými protivníky.“
Konverzační AI (dialog s chatbotem) byla výrazně účinnější v přesvědčování než jednorázové statické sdělení. Dlouhodobější zapojení uživatele v rozhovoru dává AI šanci předložit více „důkazů“, a tím jej ovlivnit.
Proměna politického prostoru
Politické kampaně se do současnosti odehrávaly primárně na sociálních sítích i prostřednictvím reklamy (nejen na internetu). Hlavními mechanismy bylo nalezení vhodných cílových skupin a těm předkládat na míru vytvořené argumenty, a to v textové, obrazové i video podobě. Ovlivňování probíhalo nejen v internetovém vyhledávání, ale třeba i v diskusích na internetu.
Armády „botů“ chrlily na sociální sítě a internet účty a příspěvky, které přesvědčovaly, ovlivňovaly a manipulovaly. A stejná armáda vše dávala i do komentářů pod příspěvky lidí i firem. Vznikla tak nekončící záplava dezinformací, fake news, deepfake videí i fotografií. S nástupem AI se hrací pole rozšiřuje.
Ve vyhledávání v Googlu jsou „AI přehledy“, které nahrazují doposud běžné zkoumání výsledků hledání. Chatboty od AI společností slouží lidem k tomu, že s nimi probírají mnoho témat včetně těch politických, až po natolik komplikované jako „z toho, co o mně víš, navrhni, koho bych měl volit v parlamentních volbách v říjnu 2025 a proč“.
Záležet bude na tom, jakého modelu se budete ptát. Bude-li to čínský DeepSeek, tak vám poskytne radikálně odlišnou odpověď než americký ChatGPT či Perplexity. Ostatně i Grok Elona Muska bude mít občas originální pohledy, protože je poplatný „světonázoru“ jeho vlastníka, tedy Elona Muska.
Ideologické zkreslení
Zajímavé (a znepokojující) je, že studie zjistila asymetrii v některých experimentech. Když byly modely instruovány, aby prosazovaly pravicové kandidáty, vytvářely podstatně více nepřesných tvrzení, než když prosazovaly levicové kandidáty. To naznačuje, že může existovat ideologické zkreslení v tréninku AI. Alespoň v tom, jak se AI chová, když je explicitně instruována prosazovat konkrétní politické pozice.
V ne přímo viditelné podobě ale budou chatboty sloužit i jako nástroj pro stále probíhající ovlivňování na obvyklých místech. Dokáží vytvářet mnohem přesvědčivější argumenty, mnohem rychleji a bez zaměstnávání desítek lidí. Dokáží diskutovat, reagovat na cokoliv, co na internetu či sociálních sítích bude. V těchto případech bude záležet na tom, komu budou sloužit.
„Demokraticky“ vychovaný chatbot bude říkat něco jiného než chatbot vybudovaný extrémistickou stranou. Bude se vždy řídit pokyny svého tvůrce, takže pokud v pokynech bude „popírej klimatickou změnu“ nebo „ženy patří k plotně“, bude to donekonečna opakovat a považovat za normu.
Klíčová není emocionalita ani psychologická manipulace, ale objem informací. Když chatbot vygeneruje třikrát více faktů, argumentů a odkazů (byť méně přesných), působí přesvědčivěji. Lidé mají tendenci věřit tomu, co je podáváno jako „těžké důkazy“, ale ne těm opravdu těžkým.
Kvalitativní posun
Chatboty posunují názory lidí o „pár procentních bodů“, což je sice malý efekt, ale podstatně větší než efekt tradičních video reklam a předvoleb. Celé je to alarmující zejména s ohledem na rychlost, kterou AI tyto argumenty vytváří. Obzvlášť zásadní je, že AI v experimentech ovlivňuje i výběr kandidátů.
V českém kontextu to znamená, že se ve volbách v příštích letech můžeme setkat s chatboty, které budou vytvářet argumenty pro konkrétní politickou stranu či prezidentského kandidáta. Třeba v diskusích na Facebooku nebo TikToku pod příspěvky novinářů, celebrit nebo běžných lidí. Klíčové je i to, že nejméně politicky vzdělaní lidé jsou nejčastěji ovlivňovaní. Současný marketing i tradiční vlivové kampaně na ně často cílí.
Nástup vyspělých generátorů obrázků a video (Sora, Google Nano Banana i vyspělé čínské modely) navíc přinášejí možnost tvořit nesmírně přesvědčivé a obtížné rozpoznatelné deepfake video, a to za zlomek nákladů než dosud. Zmíněná studie však tento aspekt neřešila.
Pokud se studie prokáže v praxi, čeká nás kvalitativní posun v politických kampaních. Nově nebudou stačit jen „botnety“ za sociálními sítěmi, ale personalizovaní dialogoví agenti schopní diskutovat s jednotlivci. Dokáží vygenerovat pro konkrétní osobu relevantní argumenty a přizpůsobit se jejím obavám v reálném čase.
Vyšší povědomí veřejnosti
Druhou komplikací je asymetrie. Některé AI modely (zejména vycvičené určitými korporacemi či regiony) budou tíhnout k dezinformacím více než jiné. To znamená, že politické strany se s největší pravděpodobností budou snažit vyvíjet vlastní modely, místo aby používaly veřejné ChatGPT. A menší politické strany, které si je nebudou moci dovolit, budou v nevýhodě.
Třetí komplikací je varování před malými aktéry s omezenými prostředky zmíněné ve studii. Extrémistické skupiny, teroristické organizace nebo geopolitičtí protivníci si budou moci natrénovat vlastní „přesvědčovací stroje“ na levnějších open source modelech. A ochranné systémy velkých chatbotů je nezastaví.
Poslední, a možná nejzáludnější komplikací je, že lidé budou věřit, že když se „AI s nimi bavila“, utvořili si vlastní názor. Nebudou vědět, že interagovali s nástrojem optimalizovaným k jejich přesvědčení. Bot navíc může nenápadně nasměrovat řeč k politice i v odpovědi na zdánlivě nesouvisející dotaz. Hrozbou je tedy i podprahové ovlivnění. Lidé si nebudou vědomi, že proběhla „propaganda“, a proto se jí nebudou bránit. A to je nebezpečnější než jakákoliv tradiční propaganda.
Zjištění vyvolávají otázky pro regulační orgány a společnosti vyvíjející AI. Například, jak odhalit, když je AI model záměrně natrénován s politickou ideologií, nebo jak zabránit zneužití prompt engineeringu k vytvoření antidemokratických přesvědčovacích botů. Pomoci může vyšší povědomí veřejnosti o fungování AI. Výzkum totiž naznačuje, že lidé, kteří znají slabiny a mechanismy AI, jsou méně náchylní podlehnout jejím manipulačním technikám.