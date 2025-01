Pokračování Kmotra od ní nečekejte. Umělá inteligence bude ale letos nedílnou součástí naší reality

Je už téměř jisté, že pokud to nebudou zbraně stále se rozžhavující hybridní války, bude to umělá inteligence. Ta v minulém roce nabírala na síle, významu i podpoře a dokonce se už začalo mluvit o Obecné umělé inteligenci (označované jako AGI), která si se vším poradí sama. Dokonce známe i její definici. Z uniklých materiálů společnosti OpenAI víme, že ji definuje jako technologii, která dosáhne 100 miliard dolarů zisku. Hezká to - a pragmatická - definice.

Jenže už to také vypadá, že skutečné AGI se ani letos nedočkáme. Jistě, budou tu stále chytřejší modely, ale pořád budou omezené. A především nepropojené. Dnešní modely jako o1 připomínají člověka, který při explozi přišel o končetiny. Všechno pozorují, ke všemu se mohou vyjádřit, ale fakticky toho zase tak moc neudělají. Jasně, když potřebujete napsat rychle článek nebo přeformátovat data, ba dokonce najít chybku v Python scriptu, na tohle jsou dobré. Ale cokoliv většího, tam už jim chybí ta další napojení na vnější svět. A s těmito limity je potřeba k AI a jejímu potenciálu proměnit se do AGI přistupovat.

Dopad na dostupnost pracovních míst

Je to jedno z velkých „zjištění“ loňského roku. Lidé totiž mají velmi univerzální vstupně-výstupní rozhraní, jako jsou oči, uši, ruce, ústa. Sice jimi nemohou komunikovat tak rychle jako počítače po sběrnicích, ale zase je těmto rozhraním vše v našem světě přizpůsobeno. Digitální sběrnice oproti tomu má stále ještě málo zařízení. A ta, která je mají, si jimi nerozumí.

I to byl důvod, proč Anthropic vloni přišel s iniciativou univerzálního rozhraní, které umožní napojení datových zdrojů do umělé inteligence. Jak uspěje? Ano, čeká se na propojování AI na další počítačové systémy, ale pokud možno i do našeho reálného světa. To je pro úspěch AI důležitější, než kolik neřešitelných matematických hádanek ve srovnávacích testech zlomí. A spolurozhoduje to o tom, nakolik AI vstoupí do nahrazování lidských pracovníků.

Tohle totiž už důležité je. V letošním roce začne AI mít signifikantní dopady na pracovní procesy a tím i na dostupnost pracovních míst. U prací, kde je primárně používána angličtina, začne být dopad AI v některých segmentech citelný. V češtině tento dopad ještě nepocítíme, bude o zhruba dva roky zpožděný.

Tlak AI je zřetelný v odvětvích, kde jsou zpracovávány textové údaje, kde je zatím AI nejužitečnější a nejlépe adaptovaná. Jde především o odvětví zpráv, pořizování marketingových textů a programování. AI zde automatizuje rutinní úkoly, dříve typické juniorní úkoly, pracovní role se tedy budou posouvat ke kreativě, například v případě programování k definování architektury, revizi kódu či orchestraci celého systému. Je tedy klíčové pro pracovníky v těchto odvětvích začít se osobnostně posouvat do tohoto směru a opouštět oblasti, kde AI bude výrazně efektivnější.

Zaměstnanci budou muset získat nové dovednosti spojené s prací s AI, včetně „tvorby promptů“, analýzy dat a řízení AI systémů. Důležitými dovednostmi se stanou kreativita, kritické myšlení a schopnost řešit problémy, které AI nemůže automatizovat.

Bude klíčové, co nejdříve se naučit AI používat pro sebevzdělávání, případně jako tutora v oblastech, ve kterých budete pracovat, ale nebudete v nich mít dalekosáhlé zkušenosti, což bude stále častější pracovní model.

Lidé, kteří si zvyknou AI používat spíše dříve než později, budou mít na pracovním trhu značnou výhodu seniornosti, zkušeností.

Nic pro režiséra puntičkáře

A dnešní fenomén generativního AI? Řekněme si to upřímně, některé tyto oblasti jsou spíše snaha trhu něco natlačit než skutečná potřeba. Vezměme si video modely jako Sora. Technologicky je to úchvatné: zadáte pár slov a vygeneruje se video, ze kterého jste chvilku unešení, jenže co s ním dál? Zatím jím můžete uchvacovat na sociálních sítích, odvážnější jím udělají promo, které sice bude mnohem horší, než jaké by jim dodala agentura, ale zase o tom všichni napíšou, protože je to AI.

Udělat dnes Sorou kvalitní film? Spíš ne - a omezení už začínají být spíš právní než technická. Ve filmu totiž potřebujete pořád zachovávat jednu tvář pro konkrétní roli, jenže to Sora záměrně běžně neumožňuje, aby se předešlo tvorbě deepfakes. Navíc opravit nějakou drobnost ve scéně tak, jak si přejete a přitom nechat všechno ostatní netknuté, je dnes pro Soru i jiné videomodely technicky obtížné. Být režisér puntičkář - to není nic pro spolupráci s dnešními videomodely.

Ale opravdu si myslíme, že přes videomodely typu Sora půjde udělat videotrhák?

Spíše díky nim vzniknou nové trhy. Tak jako fotoaparáty naplnily potřebu lidí zachytit skutečné, tak videomodely umožňují zachytit neskutečné. A bavit nás to s nimi zřejmě bude. Ve skutečnosti je totiž trh jinde než v naději, že Sora natočí pokračování Kmotra. Třeba práce s našimi vlastními videi. Běžný uživatel natočí mraky videí ročně a videomodely se postupně učí popasovat s tím, jak vybrat oněch pět minut, které vaši jedinečnou týdenní dovolenou v Turecku skvěle charakterizují. A dají se ukoukat.

Takových případů použití se objevuje čím dále více. A to jsou také ty nové trhy, které si od AI slibujeme - ne v realitě, ale v nereálnu. Minimálně do doby, než AI dostane ruce a nohy a přestane připomínat přemoudřelého, leč invalidního zvěstovatele lepších zítřků...