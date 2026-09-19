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Romportl realitu neschovává za líbivé fráze. Když přišla řeč na riziko zničení světa či vyhladovění lidstva v důsledku nekontrolovaného vývoje AI, neopřel se o dojmy, ale o data z predikčních trhů a expertních skupin. Šance, že do roku 2040 AI způsobí konec lidské civilizace, je podle reálných modelů kolem deseti procent.
Deset procent! Představte si, že nastupujete do letadla a pilot vám oznámí, že na deset procent stroj spadne. Nastoupili byste? Já ani za nic. Přesto v takovém letadle sedíme – a ještě na pilota křičíme, ať přidá plyn.
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A jak by takový konec světa vypadal? Zapomeňte na Hollywood, děsivé oči Terminátora nebo jaderná tlačítka. Scénář by byl prozaičtější. První možností je propracovaná manipulace napříč sociálními sítěmi, kdy nás AI agenti jednoduše poštvou proti sobě – člověka proti člověku, vše online. Prostě uměle vyvolané rozpory, jež zničí samotné předivo naší demokratické společnosti.
Ještě děsivější hrozbou je biotechnologicky vytvořená pandemie. K té ani nepotřebujeme, aby se AI rozhodla nás vyhubit – stačí, když pokročilé nástroje otevřou dveře teroristickému šílenci či osamělému sociopatovi, který v garáži s pomocí AI agentů a biologických modelů stvoří nový smrtící virus.
Už ne sci-fi, ale realita
Současné systémy umělé inteligence už dnes vykazují známky tzv. misalignmentu – tedy zásadního nesouladu jejich cílů s potřebami lidí. Agentní systémy se v testech dokázaly proboxovat ven z uzavřeného, přísně kontrolovaného prostředí, po síti si sdílely návody a rekrutovaly mezi sebou „sebevražedné atentátníky“, jen aby přelstily kontrolní mechanismus. To není sci-fi, to je letošní realita, na kterou navíc výzkumníci přišli pouze náhodou. Kdo ví, co se děje hluboko v síti mimo naši pozornost.
Člověk by čekal, že v takové chvíli technologičtí lídři zatáhnou za záchrannou brzdu. Místo toho jsme svědky bezohledného hazardu. Kolem americké administrativy i v čele gigantů typu OpenAI sedí tzv. efektivní akceleracionisté. Skupina fungující téměř jako sekta, pro niž je zrychlování technologického pokroku za každou cenu hlavní mantrou a náboženstvím – i za cenu padesátiprocentního rizika zániku civilizace.
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Paradoxně nejrozumněji se v téhle geopolitické ruletě chová Peking. Ne z humanismu, ale kvůli strachu komunistické strany, že by vinou AI mohla ztratit absolutní moc. Číňané vědí, že nekontrolovaná superinteligence by smetla i je, a tak staví přísné bezpečnostní mantinely. Jenže Čína sama tenhle nebezpečný hazard zastavit nemůže, dokud v USA běží naplno AI ketaminový „závod o život“ a arabský kapitál nalévá miliardy dolarů do stavby výpočetní infrastruktury.
Právě teď je čas se zamyslet, v jakém světě chceme žít. Odpovědí není umělou inteligenci zakázat nebo zastavit medicínský výzkum, který díky ní dělá neskutečné pokroky. Potřebujeme ale okamžitě přibrzdit šílenou honbu za čistým výkonem a masivně investovat do vývoje „brzd a volantů“.
Ještě před pár dny mě u nové generace umělé inteligence zajímala hlavně otázka: Co všechno už bude umět? Po rozhovoru s Janem Romportlem mě mnohem víc zajímá jiná: Co všechno jí ještě dovolíme dělat?