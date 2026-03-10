Zdání klame. Kdyby byl íránský režim opravdu teokratický, mohl by být ochotnější ke kompromisu

Především proto, že ještě donedávna zřejmě neměl potřebnou náboženskou kvalifikaci, která je pro tuto funkci podle íránského systému formálně nezbytná. Přesto byl zvolen orgánem nazývaným Shromáždění znalců. Jak je to možné? Znamená to, že se vůdcem v Íránu může stát demokraticky kdokoliv? Anebo to naopak naznačuje, že se z Íránu postupně stává spíše dědičná monarchie než náboženský stát?
Postavení íránského vůdce je mimořádné. Titul rahbar se běžně překládá prostě jako „vůdce“, ale ve skutečnosti jde o pozici s obrovskou, jen velmi málo omezenou mocí. Nejvyšší vůdce je současně nejvyšší politickou i náboženskou autoritou a má v zásadě poslední slovo ve všech zásadních otázkách státu. Do určité míry tak jeho role připomíná mocenské postavení autoritářských vládců dvacátého století, kteří měli také titul vůdce.
Za vlády Alího Chámeneího se tato moc ještě dále rozšířila. Formálně sice může vůdce odvolat právě Shromáždění znalců, za Chámeneího se ovšem objevila doktrína, že to nejde. Vůdce navíc nepřímo ovlivňuje výběr kandidátů do tohoto shromáždění i do dalších volených orgánů. Íránské volby tak fungují spíše jako ventil pro nespokojenost veřejnosti nebo jako způsob, jak měřit nálady společnosti než jako skutečná soutěž o moc. Kandidáti, kteří jsou otevřeně proti režimu, nemají šanci projít sítem kontrolních orgánů. I když režim předstírá, že je normálně fungující republikou, byť islámskou.
A pak je tu další paradox systému, který je označován za teokracii. Podle doktríny zakladatele islámské republiky Rúholláh Chomejní mají stát řídit znalci islámského práva do doby, než se znovu objeví skrytý imám Muhammad al‑Mahdí, jenž podle šíitské tradice zmizel v devátém století. Islámští šíitští duchovní mají být tedy jakýmisi správci státu v období čekání na jeho návrat. Do skonání světa.
Žádní náboženští fanatici
Z této logiky by vyplývalo, že vůdce musí být významnou náboženskou autoritou s vysokým duchovním titulem. Jenže právě to je slabé místo nástupu Modžtaby Chámeneího. Ten takový titul dlouho neměl. Teprve nedávno se v íránských médiích začal objevovat s označením ajatolláh. Což může znamenat, že byl titul udělen rychle dodatečně, případně že jeho formální povýšení teprve přijde.
Podobná situace ostatně nastala už při nástupu jeho otce. Když se po smrti Rúholláha Chomejního stal vůdcem Alí Chámeneí, musela se kvůli tomu dokonce upravit íránská ústava. Ani on tehdy nesplňoval původní náboženské požadavky. Ostatně ani Chomejní neměl nejvyšší náboženskou kvalifikaci.
Ukazuje to jednu důležitou věc. Íránský režim je sice formálně teokracií, ve skutečnosti je ale mnohem více založen na kombinaci autokracie, elitářství, nepotismu a také íránského nacionalismu. Náboženská legitimita tu hraje roli, ale není jediným ani vždy rozhodujícím zdrojem moci. Z toho však neplyne, že by Írán byl ochotnější ke kompromisům či předání moci opozici nebo dokonce zavedení demokracie. Naopak. Elity, které svou moc opírají o politickou kontrolu státu a bezpečnostních struktur, nejsou žádní náboženští fanatici, spíše nacionalisté, a proto se budou držet moci zuby nehty. Bojí se totiž, co by se stalo, kdyby byli svrženi.
Naopak pokud by Írán skutečně ovládali náboženští fundamentalisté v tradičním smyslu, mohli by být ochotnější k ústupkům. Část šíitských duchovních totiž stále vychází ze starší, předrevoluční tradice, podle níž by duchovenstvo nemělo stát řídit vůbec a mělo by se věnovat raději svým věcem. Ale tohle si Modžtaba Chámeneí určitě nemyslí.