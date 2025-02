Trump může paradoxně Evropu zachránit šokem. Před ní samou

Za posledních deset let zhodnotily evropské akcie v očištění o inflaci zhruba o 10 procent, americké asi o 160 procent. Propastný rozdíl. Amerika přitom teď chce ještě více nakopnout svoji ekonomiku, zatímco EU je ukolébána a hodlá jet v dosavadních kolejích. Nůžky se dál rozevřou.

USA za Trumpa chtějí navýšit těžbu fosilních energetických surovin, aby pak levnou elektřinou z nich poháněly datová centra a další infrastrukturu pro umělou inteligenci. Ta jim pak třeba pomůže vymyslet nové, lepší způsoby získávání či skladování elektřiny.

Stávající nákladnost obnovitelných zdrojů plyne z faktu, že jsou evolučně vlastně krokem zpět: jsou neřiditelné. Zatímco dosud se budovaly elektrárny řiditelné, vyrábějící bez ohledu na to, jaké je počasí (i výrobu ve vodních elektrárnách lze řídit nádržemi).

Dnešní solární či větrné elektrárny zvyšují nákladnost provozu elektrizační soustavy, která pak čelí daleko dramatičtějším výkyvům v nárocích na ni; v závislosti na tom, zda zrovna fouká a svítí sluníčko, či ne. Nejen že nejsou řiditelné, potřebují navíc řiditelnou zálohu, často stejně elektrárnu na fosilní pohon. To všechno – neřiditelnost a zálohování – zaplatí domácnosti a firmy na svých účtech za energie.

Proto mají Němci stále dražší elektřinu, i když ve velkém dovážejí třeba i tu českou z Temelína. Proto se EU s Evropskou komisí v čele opět střílí do nohy přepjatou snahou tlačit nerozvinuté obnovitelné zdroje a emisními povolenkami dramaticky víc než kdekoli jinde na světě zdražovat fosilní elektřinu. Kterou si teď USA dále zlevní.

Ve výhledu to znamená zaostávání EU v rozvoji třeba právě umělé inteligence, jež se projeví i dalším rozevíráním nůžek výkonu akciových trhů. Ale hlavně strádáním budoucích generací Evropanů. I když se to tváří jako politika pro mladé i ty nenarozené, je namířena zejména proti jejich prosperitě.

Jak léčí strýček Donald

Je tu ale naděje, že když už se EU nesebere vlastními silami, zachrání ji před ní samou „léčba šokem“. Na ní už pracuje Trumpova administrativa. Bílý dům si uvědomuje, do jak nebývale podřízeného postavení vůči USA se země EU dostaly řadou svých chybných kroků uplynulého čtvrtstoletí.

Jak v oblasti bezpečnostní, kdy podinvestovávaly bezpečnost i zbrojení, spoléhajíce se na „strýčka Sama“ za Atlantikem, tak třeba v oblasti energetiky, kdy po invazi Ruska na Ukrajinu země EU navyšují dovoz zkapalněného zemního plynu.

Trumpova administrativa tak může EU pořádně zmáčknout a přimět ji šokově změnit kurz, přeskupit priority. Jednou z léčebných metod budou cla. Cla na dovoz z EU prý Trump „určitě zavede“, nechal se slyšet koncem ledna. Vezmeme-li EU jako celek, jde o největšího dovozce do USA, většího, než jsou Mexiko, Čína či Kanada.

Je tedy zřejmé, že EU je Trumpovi trnem v oku. „EU se k nám chová hrozně,“ stěžuje si. USA prý učiní vůči dovozu z EU „něco velmi zásadního“. Trump už v kampani dával najevo, že transatlantický obchodní vztah považuje z hlediska USA za krajně nevyvážený, zvláště v oblasti automobilové a zemědělské produkce. Opakovaně hrozil plošným clem ve výši 10 až 20 procent a dorovnáním amerických cel na úroveň uplatňovanou ze strany EU.

Je pravda, že EU stále uvaluje vyšší průměrné (nevážené) clo na dovoz z USA, než je tomu obráceně. Průměrná celní sazba EU na dovoz z USA je 3,95 procenta. Průměrná celní sazba USA na dovoz z EU činí 3,5 procenta. Jak vidno, Trumpovi se v jeho prvním funkčním období, v letech 2017 až 2021, nepodařilo výši evropského cla ani dorovnat. Tehdy to však byl jiný Trump, oproti dnešku mnohem krotší.

Je s podivem, že i dnes přetrvává značná nevyváženost třeba v obchodování obou břehů Atlantiku s automobily. Zatímco Evropská unie uplatňuje na americká auta clo 10 procent, USA na vozy z EU jen 2,5 procenta.

V případě potravin a nápojů zase EU uplatňuje o zhruba 3,5 procentního bodu vyšší clo než USA. Chemikálie pak evropská strana zatěžuje clem o procentní bod vyšším. Ovšem ne vždy je to EU, která uplatňuje vyšší celní sazbu. USA zatěžují vyšším clem třeba některé suroviny.

Trumpova „velmi zásadní cla“, která slíbil, by Unii mimořádně zabolela, neboť se nachází v horší kondici, než když Trump vládl poprvé a vůči EU uplatňoval selektivní, nikoli plošná cla, na ocel a hliník, takže o obchodní válce nemohla být vlastně řeč.

Hlavně ale proto, že USA jsou stále největším odbytištěm exportu EU. Zhruba pětina vývozu EU míří do USA. V případě dovozu do EU jsou USA druhé po Číně, a to se zhruba čtrnáctiprocentním podílem.

Zhoršení odbytu vývozu EU na americkém trhu snad konečně bruselské činovníky donutí zaměřit se místo dalších regulací na uvolnění podmínek podnikání v EU. Na debyrokratizaci.

Na zajištění větší dostupnosti energií… Zvláště, když budou cla, tedy projev obchodního odpojování USA od Evropy, doprovázena i odpojováním vojenským, v krajním případě i vystoupením USA z NATO. Evropa pak bude muset konečně pochopit, že potřebuje být vojensky silná sama o sobě a že bez silné ekonomiky vojensky silná být nemůže.

To by byla ona tolik potřebná léčba, byť léčba šokem. Ale jinak to asi nepůjde.