Gepardi odcházejí, zbývají šakálkové... Alain Delon byl pro tenhle svět příliš opravdový

Film Gepard někteří mí mladší kolegové do konce nedokoukali. Příliš pomalý, skoro nic se tam neděje, dlouhé záběry krajiny a interiérů, byť s vytříbenými detaily, kterých si dokázal všímat právě Visconti… a pak ten ples, nekonečný ples! Tancredi přišel do společnosti představit svou snoubenku Angeliku, zatímco kníže Salina už svůj život bilancuje. V celé opulentní nádheře vidí jediné, že jsou všichni odsouzeni k tomu umřít, a má s nimi soucit.

Hvězda šedesátek

Teď zemřel i ten, který tam v tanci víří s uhrančivou mladičkou Claudii Cardinalovou. „Ples skončil, Tancredi odešel tančit s hvězdami,“ řekla po jeho smrti. „Navždy tvá Angelika.“ Jak přesné!

Volaly mi dvě přítelkyně, jedna se blíží osmdesátce, druhé je přes devadesát. „Zemřel Delon!“ v obavách, že se ta zpráva ke mně ještě nedostala. Mladší z nich se přiznala, že se neubránila slzám. „Vyvolával ve mně muka obraznosti. Člověk se s ním mohl oddávat erotickému snění.“

Delon byl jejich vrstevník, prožily s ním úžasná 60. a 70. léta, kdy nejvíc zářil. Byl pro ně velvyslancem francouzské kultury se vším jedinečným a českému sedláctví vzdáleným. Já musela číst o Zoje Kosmoděmjanské a do kina chodit na Bitvu o Stalingrad. Viděla jsem jeho filmy mnohem později a Delonovi tak jako ony propadla.

Jeho mimořádná fyzická krása byla daná odněkud shora, ale nestačila by, kdyby v sobě neměl talent obrovské šířky. A navíc něco, co nekonečně přitahuje, mužské tajemství. V té krásné tváři a modrých očích byla i melancholie a smutek, nikdy nevyřčené. Přestože tolikrát ve filmových příbězích vystavil své partnerky nebezpečným situacím, milovaly ho, zachraňovaly a my jsme se jim vůbec nedivily. Kolikrát jenom poručil: běž, vezmi to a přijeď. Sexistický, machistický podle současných měřítek? Co víte o lásce a přitažlivosti, milé dámy. Žádná práva tady neplatí...

Muži, které naše doba odmítá

Podmanivý a něžný svůdce by dnes byl asi k smíchu. Bohužel. Jeho rival a současník, stejně milovaný Jean-Paul Belmondo, takový dar v sobě neměl. S ním byla láska víc koketérie a té se nepropadá. Delonovy postavy braly lásku vážně. Myslím si, že Delon představoval typ muže, který s ním definitivně odešel. Vymřel jako určitý živočišný druh. Kategorie mužů, trochu grázlíků, občas cynických, vypočítavých, ale okouzlujících. Delon o tom věděl své. Dětství ani mládí žádná idylka, jako herec rozmanitých charakterních rolích měl z čeho brát. Všechno, nebo nic, tomu se říká žít na hraně.

Lituju, že televize nevzpomínala na Delona filmem Monsieur Klein. Sám ho i produkoval a zahrál hlavní roli obchodníka s uměním, kterého za okupace Francie postihne osud Židů, na nichž cynicky vydělával. Delon měl ten film ze všech svých nejraději.

A pak ještě můj milovaný dobrodružný film, o němž se nikdo nezmiňuje, Dobrodruzi. Nesentimentální příběh o velkém přátelství a nevyslovené lásce s Linem Venturou a Kanaďankou Joannou Shimkusovou. Tragické finále nemohlo najít lepší scenérii než pevnost Boyard.

Delon prý v rozhovoru pro časopis Paris Match řekl, že odchází z tohoto světa bez lítosti, protože se mu hnusí.

Nedivím se tomu. On do něho nepatřil. Pro tenhle svět byl příliš opravdový.