Soros, Trump a korupce. V další evropské zemi zuří volební kampaň podle známého vzorce

Tomuto vzorci odpovídá i situace v Albánii, kde se 11. května konají parlamentní volby. Trump ale není jediným Američanem, o nějž se albánští politici přou: tématem sváru je i syn finančníka George Sorose a jeho údajný vliv v zemi.

Socialista, který chválí Trumpa

Jedna z nejchudších zemí Evropy se sice dlouhodobě potýká s rozsáhlou korupcí, aktuálně ale zažívá ekonomický boom. A to nahrává „silnému muži“ země premiérovi Edimu Ramovi, který usiluje o čtvrté funkční období.

Akademický malíř a bývalý basketbalista Rama označil v nedávném rozhovoru pro Bloomberg Donalda Trumpa za „dobro pro všechny“. „Když Trump říká, že ho Bůh zachránil, aby učinil Ameriku znovu velikou, vypráví jen polovinu příběhu,“ říká Rama. „Druhá polovina je, že Bůh zachránil Trumpa také proto, aby Evropa procitla a dala se dohromady.“ Od socialisty Ramy, který je miláčkem Bruselu a slíbil, že do roku 2030 svou zemi dostane do EU, to zní poněkud překvapivě, ne-li přímo oportunisticky.

Kdo je čí loutka?

Albánské průzkumy veřejného mínění jsou notoricky nespolehlivé. Přesto se všeobecně očekává, že Rama volby vyhraje. Překazit mu to chce osmdesátiletý veterán, bývalý prezident a premiér Sali Berisha v čele pravicové Demokratické strany. Berisha si najal Chrise LaCivitu, bývalého manažera Trumpovy prezidentské kampaně, aby byl architektem jeho kampaně.

Jednou z linií útoku proti Ramovi jsou jeho vazby na Alexandra Sorose, syna finančníka George Sorose. Premiér Rama považuje Alexandra za přítele a oba v minulosti označovali jeden druhého za „bratra“. LaCivita zveřejnil na platformě X fotografii obou mužů s komentářem: „Loutka a loutkář.“

Není to nové téma pro albánskou opozici. Ta dlouhodobě obviňuje Ramu, že je pod vlivem „Sorosovy sítě“, která si z Albánie údajně udělala laboratoř, kde se testují mechanismy institucionální kontroly, zásahů do soudního systému a omezování opozice.

Sali Berisha, který čelí obvinění z korupce a má zákaz vstupu do USA, přirovnává svou situaci k Trumpově, když tvrdí, že oba byli nespravedlivě politicky pronásledováni. „Soros a jeho loutky, včetně Blinkena (bývalého ministra zahraničí - pozn. red.), udělali vše pro to, aby zničili albánskou konzervativní opozici.“ Berisha a jeho stoupenci doufají, že Trumpovo vítězství povede k „desorosizaci“ Balkánu. Jejich kopírování amerického prezidenta se projevuje i jinak, například návrhem definovat pouze dvě pohlaví zákonem.

Kushnerův ostrovní resort

Dalším zajímavým spojením mezi Trumpovým okolím a Albánií je obchodní projekt Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta. Albánská vláda dala předběžný souhlas s Kushnerovým plánem na výstavbu luxusního hotelového komplexu za 1,4 miliardy dolarů na opuštěné vojenské základně na ostrově Sazan na rozhraní Jaderského a Jónského moře u jižního pobřeží Albánie.

Schválení projektu přišlo jen pár dní před Trumpovou lednovou inaugurací, což vyvolalo spekulace o politických motivech. Premiér Rama popřel, že by schválení bylo pokusem o získání přízně amerického prezidenta. Podle něj Kushner poprvé navštívil ostrov už v roce 2021 společně se svou manželkou Ivankou a Trumpovým poradcem a bývalým velvyslancem v Německu Richardem Grenellem. „V té době to nebylo něco, co by nám přineslo politické body ve Washingtonu,“ tvrdí dnes Rama.

Premiér zároveň označil svůj vztah s Kushnerem za osobní: „Mám tu výsadu, že mohu mluvit s Kushnerem, a byl bych velmi rád, kdybych ho mohl nazývat přítelem.“

Není to jediný Kushnerův projekt na Balkáně. Tím největším je plánovaná stavba Trump Tower v Bělehradě, která by se měla stát pátou budovou tohoto typu na světě po New Yorku, Chicagu, Manile a Istanbulu. Luxusní komplex v hodnotě až půl miliardy dolarů má být financován firmou Jareda Kushnera ve spolupráci s arabskými investory. Klíčovou postavou těchto plánů je Trumpův nejstarší syn Donald Trump mladší, který Srbsko v únoru osobně navštívil a nyní se chystá do předvolebního Rumunska.

Americká pojistka

Kromě marketingových důvodů má nadbíhání Trumpovi pro albánské politiky i důvody geopolitické. Země, která se stala členem NATO v roce 2009, dlouhodobě usiluje o vstup do Evropské unie. Přes všechny snahy však proces přistupování postupuje pomalu, především kvůli problémům s korupcí a organizovaným zločinem. Příklon k Trumpovi by mohl být vnímán jako pojistka pro případ, že by evropská integrace dále vázla.

Pro Albánii je také klíčový osud sousedního Kosova, jehož nezávislost Srbsko dodnes neuznává. Zmíněný Richard Grenell se ostatně v posledních letech aktivně angažoval právě v dialogu mezi Srbskem a Kosovem.