Z rizik domácích pak růst množství peněz v ekonomice vyvolaný úvěrováním domácností a vládních institucí, pokračující rychlý růst mezd a růst cen služeb, včetně imputovaného neboli fiktivního nájemného. Jen tak mezi řečí byl zmíněn „případný dodatečný růst celkových výdajů veřejného sektoru“, jenž by „vedl k riziku ještě většího inflačního působení fiskální politiky“.
ČNB tehdy ponechala základní úrokové sazby na 3,5 procenta s tím, že je to restriktivní a jestřábí měnová politika. V pondělí 18. května ale v rozhovoru pro podcast Insider už guvernér banky Aleš Michl zněl docela jinak. Mluvil o tom, proč ČNB po jeho nástupu propustila pět procent lidí. „Nepropustili jsme je proto, že by byli špatní, ale proto, aby si všichni začali vážit práce,“ řekl. A dále: „To samé má dělat stát podle mě. A pokud ty peníze budou na investice, na IT, na umělou inteligenci, na silnice, tak je to super. Ale pokud budou na provoz, tak jsou to inflační peníze a je to špatně. (…) Jediné, do čeho budu politikům mluvit, je, že čím nižší deficit, tím menší tlak na růst inflace. Takže ano, deficity jsou samozřejmě proinflační.“
Následovala otázka: „Lidé si teď budou myslet, že znovu přijde inflační vlna jako v roce 2022.“ Michl odpověděl: „Tak ať si to nemyslí, protože budeme tak tvrdí, že klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká.“ A ještě dále: „Já tady nejsem od toho, abych zlevnil byty, abych vyřešil bytovou politiku. Náš jediný cíl je nízká inflace. Tečka,“ prohlásil Michl.
Ruce pryč od ČNB
Guvernér ČNB, považovaný za spřízněnce či alespoň sympatizanta předsedy vlády Andreje Babiše, jemuž léta dělal poradce, se tak svými výroky důrazně odklonil od vládní politiky. Co ho k tomu přimělo?
Rozhovor byl zveřejněn v pondělí poté, co v pátek 15. května Poslanecká sněmovna odsouhlasila změny v pravidlech pro sestavování rozpočtu. Původně mělo jít převážně o technickou záležitost: transpozici nových, méně přísných evropských pravidel. Ministryně financí Alena Schillerová však coby poslankyně vyrukovala s pozměňovacími návrhy.
Guvernér svou intervenci namířil i na premiéra Andreje Babiše. Nemá se montovat do ČNB.
Podle nich by výdaje na strategické investice neměly být započítávány do rozpočtu – a tím ani do schodku. O to více by pak vláda mohla navýšit běžné výdaje, třeba důchody, sociální dávky nebo platy. Podle odhadů Centra veřejných financí může jít o částku přesahující 100 miliard korun. Za druhé jde o zvýšení rozpočtové flexibility v časech „zhoršené bezpečnostní situace“.
To je natolik vágní definice, že si pod ní lze představit téměř cokoliv. Třetím problémem je snaha vlády legalizovat postup, podle něhož se rozpočtová pravidla nebudou vztahovat na opakované předložení rozpočtu Poslanecké sněmovně po jeho vrácení. V praxi by tak vláda mohla obejít veškerá pravidla a teoreticky prosadit státní rozpočet s jakkoliv vysokým schodkem.
To otevírá cestu k prohloubení deficitu ve jménu financování vládních priorit. „V příštím roce se tak zcela realisticky můžeme bavit o schodku blížícímu se hranici 400 miliard korun, a tedy i o překročení hranice 3 procent HDP, kterou vláda ve svém programovém prohlášení označila za nepřekročitelnou,“ varuje Dominik Rusinko, analytik banky ČSOB.
V pondělí před oním pátkem, po zasedání vlády, řekl premiér: „Vždycky vyslovím podivení nad tím, proč základní sazba české koruny je o jeden procentní bod vyšší než eurozóna, když tedy hlavní byznys máme v Evropské unii.“ Tím nejen vyvolal kontroverzi s Michlem, nejen v podstatě banku požádal o vyšší inflaci, která pomáhá splácet dluhy, ale mimoděk poskytl argument, proč je dobré nemít euro. ČNB díky vlastní měně má v rukou nástroje, jimiž může krotit inflaci, řídit kurz koruny, ale také ovlivňovat množství peněz v ekonomice a zadlužovací politiku vlády. Kdybychom měli euro, mohl by si Michl říkat, co chce, a Babiš dělat, co chce.
Teď ale guvernér suverénní cedulové banky mohl říci: „Permanentní deficity veřejných financí znamenají, že naše sazby musí být daleko vyšší, než by byly, kdyby se to nedělo.“
Inflace už nám leze do peněz citelně. Nejvíce přes ceny bydlení. Ceny nemovitostí rostou tempem dvouciferným, následovány výší nájemného. To není nic jiného než projevy inflace, která už pracuje a která hrozí, že se zanedlouho protlačí do celé ekonomiky, čemuž hodlá ČNB bránit všemi prostředky.
Příčiny jestřábího vzletu Aleše Michla mohou být dvojí. Ta první, že se nových pravidel pro sestavování rozpočtu zalekl a dal na ně pádnou odpověď. Analytici ale také uvažují o tzv. slovní intervenci, jíž guvernér zamýšlí zmírnit inflační očekávání u občanů, protože očekávání samo inflaci vztlačuje. Skutečnost ale asi bude obojetná. Guvernér svou intervenci namířil i na jednoho občana konkrétního: premiéra Andreje Babiše. Nemá se montovat do centrální banky.