Moc se netěšte, nízké úroky nebudou, „slibuje“ šéf České národní banky

Michl prohlásil v neděli v rozhovoru pro CNN Prima News, že „ČNB nedovolí příliš nízké úrokové sazby“, teď se bankovní banka rozmýšlí co se sazbami dál a uvádí, že „není vyloučeno ani jejich zvyšování“. „Deset let před covidem jsme tu měli sazby kolem nuly, což byla chyba. Úrokové sazby budou muset být vyšší, než byly dříve,“ řekl Michl. Co tím myslel? To není jasné, nicméně je třeba pokusit se to rozklíčovat.

Co by prospělo ekonomice

Na jednu stranu je pravda, že před covidem, když byly často v Evropě i záporné úroky, tak tento stav stimuloval inflaci. Dokud fungovala bezchybně globalizace, nic se nedělo. Část zboží se dovážela z různých zemí, kde byly nízké mzdy, a tím padaly náklady. Klesaly tak ceny a vyrovnávaly růst cen doma vyráběného zboží a služeb. Jenže to se přerušilo covidem, když byl ochromen dovoz i vývoz a přišla inflace.

Inflaci navíc vydatně podpořily státní dotace a pomoci v souvislosti s lockdowny. Došlo totiž k tomu, že část lidí nepracovala a nevyráběla, a přesto stále měla příjem. Dostala zaplaceno za „nevyrobené zboží“, které v ekonomice chybělo, zatímco peníze „přebývaly“. Následoval růst cenové hladiny, což je vlastně klasický příběh inflace. Jenže to Michl příliš nekritizoval. Na rozdíl od současných vládních výdajů.

Podle Michla mohly za inflaci hlavně kdysi nízké úroky. A proto je zřejmě chce držet dál vyšší, než to bylo obvyklé před covidem. Zřejmě výrazně vyšší. Jenže ekonomice by nyní spíš prospělo, kdyby úrokové sazby klesly. Úroky na úrovni čtyř procent a výše ročně jsou přece jen trochu moc, zvláště když si k nim komerční banky ještě přisadí. Mimochodem, tohle brzdí i investice, které by se podle Michla měly stát motorem našeho růstu místo spotřeby.

Neustálé strašení

Jenže Michl a jeho bankovní rada se podle všeho úroky snížit nechystají. I když nám časem zřejmě bude hrozit ochlazení ekonomiky kvůli nepříznivým dopadům jak vývoje německého hospodářství, tak možných celních válek. A jestli v této situaci bude veřejnost chtít podpořit růst nebo alespoň zachovat stávající úroveň ekonomiky, zbude tu jediná možnost - spotřeba tažená výdaji státu. Tedy to, co Michl odmítá, ale co zároveň svojí politikou přivolává. Ostatně stejně svým neustálým strašením inflací přivolává chmurnou náladu, která také ve svém důsledku přispívá k nerůstu naší ekonomiky.